Как эффективно лечить монилиоз на плодовых деревьях

Монилиоз: как распознать и победить опасное грибковое заболевание плодовых деревьев

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многим дачникам и садоводам знакома такая неприятная болезнь плодовых культур, как монилиоз. Это грибковое заболевание, которое поражает не только плоды, но и листья, ветви и даже целые деревья. К сожалению, многие пытаются лечить монилиоз при помощи народных методов, которые не только не эффективны, но и могут навредить растениям. Давайте разберёмся, что такое монилиоз и как правильно с ним бороться.

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

Что такое монилиоз?

Монилиоз — опасное грибковое заболевание, вызываемое грибом Monilinia, который поражает плодовые культуры. Основными симптомами монилиоза являются:

Появление на плодах бурых или коричневых пятен, которые быстро распространяются по всему плоду. Плоды становятся мягкими, сморщиваются и загнивают.

Поражение ветвей, на которых появляются коричневые пятна, ткани отмирают

Увядание и преждевременное опадение листьев.

Монилиоз особенно опасен для груш, слив, вишни и абрикосов, но может также поражать и яблоки. Болезнь быстро распространяется и наносит огромный ущерб урожаю.

Народные методы не помогут

К сожалению, многие дачники пытаются лечить монилиоз при помощи народных методов, таких как обработка пораженных участков зольными растворами, медным купоросом или марганцовкой. Однако эти средства не только неэффективны, но и могут нанести вред растениям.

Меры борьбы с монилиозом должны быть комплексными и основываться на использовании специальных фунгицидных препаратов. Ключевые этапы борьбы с этим заболеванием:

Своевременная обрезка и удаление всех пораженных ветвей и плодов. Обработка деревьев фунгицидами в период цветения и плодоношения. Тщательная уборка и утилизация всех опавших плодов и листьев. Внесение в почву медьсодержащих препаратов для повышения общего иммунитета растений.

Только комплексное применение этих мер способно победить монилиоз и сохранить здоровье ваших плодовых деревьев. Поэтому не стоит доверять сомнительным народным советам — обращайтесь за помощью к проверенным фунгицидным препаратам.

Уточнения

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибное заболевание, вызываемое аскомицетом Monilinia. Широко распространено в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной, поражает преимущественно косточковые и семечковые культуры.

