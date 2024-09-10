Говорим о самом опасном и вредоносном вредителе на огородах

Как избавиться от проволочника на дачном участке: рассказываем подробности

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Проволочник — личинка жука-щелкуна — один из самых опасных и вредоносных вредителей на огородах. Эти длинные, твердые червеобразные личинки способны уничтожать корни и клубни многих культур, нанося огромный урон урожаю. Как же защитить свои овощи от этого коварного вредителя?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Кто такой проволочник и чем он опасен?

Проволочник — личинка жука-щелкуна, который откладывает яйца в почву. Они представляют собой жесткие, блестящие, проволокообразные червячки длиной до 3 см. Личинки живут в земле и питаются корнями, клубнями, семенами и надземными частями культурных растений.

Проволочники способны значительно ослаблять и даже полностью уничтожать всходы и молодые растения, что приводит к серьезным потерям урожая. Особенно сильно страдают от них картофель, морковь, свекла, капуста, лук, чеснок и другие овощные культуры. Их повреждения очень трудно диагностируются, что делает борьбу с этим вредителем крайне непростой.

Как же защитить огород от проволочника?

Самое главное — заняться профилактикой, проводя комплекс агротехнических мероприятий еще до посадки овощей. Вот самые эффективные меры:

Внесение извести или древесной золы. Это повышает кислотность почвы, что неблагоприятно для проволочников. Глубокая осенняя перекопка участка. Это разрушает яйца и личинки вредителя, находящиеся в почве. Использование сидератов. Растения-"зеленые удобрения", например горчица или рапс, выделяют вещества, отпугивающие проволочников. Выращивание устойчивых культур-ловушек. Посадка календулы, бархатцев или хрена вокруг грядок с овощами отвлекает проволочников. Внесение под посадки органических удобрений. Перегной, компост, навоз привлекают в почву почвенных энтомофагов — естественных врагов проволочника. Поздняя весенняя перекопка почвы. Она уничтожит личинок, которые начинают активно питаться весной.

Комплексное применение этих агротехнических приёмов значительно снизит риск повреждения овощных культур проволочником и позволит получить хороший урожай.