Говорим о самом опасном и вредоносном вредителе на огородах

Проволочник — личинка жука-щелкуна — один из самых опасных и вредоносных вредителей на огородах. Эти длинные, твердые червеобразные личинки способны уничтожать корни и клубни многих культур, нанося огромный урон урожаю. Как же защитить свои овощи от этого коварного вредителя?
Проволочник — личинка жука-щелкуна, который откладывает яйца в почву. Они представляют собой жесткие, блестящие, проволокообразные червячки длиной до 3 см. Личинки живут в земле и питаются корнями, клубнями, семенами и надземными частями культурных растений.
Проволочники способны значительно ослаблять и даже полностью уничтожать всходы и молодые растения, что приводит к серьезным потерям урожая. Особенно сильно страдают от них картофель, морковь, свекла, капуста, лук, чеснок и другие овощные культуры. Их повреждения очень трудно диагностируются, что делает борьбу с этим вредителем крайне непростой.
Самое главное — заняться профилактикой, проводя комплекс агротехнических мероприятий еще до посадки овощей. Вот самые эффективные меры:
Комплексное применение этих агротехнических приёмов значительно снизит риск повреждения овощных культур проволочником и позволит получить хороший урожай.
Запечённые окорочка, замаринованные в этом составе, получаются просто изумительными!