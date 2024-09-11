Правильная посадка озимого чеснока

Типичные ошибки при посадке озимого чеснока, которые провоцируют неурожай

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Озимый чеснок — один из наиболее популярных и полезных огородных культур, которые дачники выращивают на своих участках. Однако далеко не всегда урожай чеснока бывает достаточно высоким. Часто это связано с тем, что при посадке допускаются распространенные ошибки, которые в дальнейшем сказываются на всей вегетации растений.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Несоблюдение сроков посадки

Одна из самых распространённых ошибок — неправильный выбор времени для посадки озимого чеснока. Его высаживают осенью, оптимальные сроки — середина-конец октября. Если посадить его слишком рано, корни могут начать расти, а потом подмерзнуть. Если же посадка была произведена слишком поздно, растения не успеют укорениться до наступления морозов.

Неправильная подготовка почвы

Перед тем, как сажать чеснок, нужно тщательно подготовить почву. Для этого следует внести органические и минеральные удобрения, как минимум за 2 недели до посадки, чтобы они успели перепреть. Важно также правильно выбрать место — чеснок предпочитает плодородные, легкие, воздухопроницаемые почвы.

Неверная глубина посадки

Чеснок нужно сажать на глубину около 5-7 см. Если посадить его слишком глубоко, развитие проростков будет затруднено, а если слишком мелко — растение плохо укоренится и может вымерзнуть.

Несоблюдение схемы посадки

При высадке чеснока важно соблюдать рекомендованные схемы размещения зубчиков. Расстояние между рядами должно быть 20-25 см, а между зубчиками в ряду — 10-15 см. Это позволит растениям нормально развиваться и не загущаться.

Неправильное хранение посадочного материала

Перед посадкой необходимо правильно подготовить посадочный материал — чеснок. Его следует хранить в прохладном, сухом, темном месте. Если допустить пересыхание или прорастание зубчиков, они будут плохо приживаться.

Чтобы получить хороший урожай озимого чеснока, важно тщательно подойти к процессу посадки, учитывая все агротехнические особенности этой культуры. Следуя простым правилам, можно избежать типичных ошибок и гарантировать успешный результат.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae). Популярная овощная культура у многих народов всего мира, что объясняется острым вкусом и характерным запахом, связанным с наличием в составе растения органических сульфидов (тиоэфиров). Дольки луковицы («зубчики») используются в качестве посевного материала, употребляются в пищу (в сыром или приготовленном виде, как приправа). Листья, стрелки и цветоносы также съедобны, употребляются в основном у молодых растений.

