Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной

Как избавиться от слизней на даче раз и навсегда: что нужно сделать осенью

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Конец дачного сезона — время не только уборки и подготовки к зиме, но и важной профилактики будущих проблем. Одной из распространённых опасностей для сада и огорода являются слизни, которые активно размножаются в теплое время года и причиняют существенный вред растениям. Чтобы весной не столкнуться с нашествием этих вредителей, стоит заняться их профилактикой уже сейчас.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Уберите влагу и укрытия

Слизни предпочитают влажную, защищенную от солнца среду обитания. Поэтому важно тщательно убрать весь растительный мусор, опавшие листья, ветки и другие укрытия, которые могут стать их укрытием. Позаботьтесь, чтобы на участке не оставалось сырых, защищенных от солнца мест.

Заделайте трещины и щели

Слизни любят селиться в различных трещинах, щелях и неровностях почвы. Поэтому после сбора урожая нужно постараться выровнять поверхность грядок, засыпать все щели и углубления.

Компостируйте отходы правильно

Компостная куча — излюбленное место обитания слизней. Чтобы не создавать им благоприятную среду, нужно правильно организовать компостирование. Закладывайте пищевые и растительные отходы в компост слоями, сразу же их перекапывая и заделывая в почву. Не оставляйте на поверхности мягкие, гниющие остатки.

Используйте барьеры и ловушки

Эффективными мерами борьбы со слизнями являются различные физические барьеры. Можно, например, посыпать участки золой, известью, измельченной яичной скорлупой или кофейной гущей — эти материалы раздражают слизней и не дают им ползать по участку. Также полезно расставить на грядках ловушки в виде емкостей с приманкой, например, пивом.

Позаботьтесь об естественных врагах

Хорошими помощниками в борьбе со слизнями станут их естественные враги — птицы, ежи, лягушки и некоторые насекомые. Позаботьтесь, чтобы на вашем участке было достаточно укрытий и источников воды, которые привлекут этих полезных обитателей.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины. Слизни противопоставляются брюхоногим с хорошо развитой раковиной (улиткам). Форма слизня независимо возникала в нескольких группах водных и наземных брюхоногих моллюсков, поэтому совокупность всех видов рассматривают не как таксон, а как экологическую форму. Слизней, сохранивших рудиментарную раковину, называют полуслизнями (англ. semislug).

