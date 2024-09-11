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Названы самые опасные садовые вредители

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1:15
Садоводство

Тля

Эти крошечные насекомые высасывают сок из растений, в результате чего листья скручиваются, желтеют или увядают. Они быстро размножаются и могут быстро заразить весь сад, если их не контролировать.

Эти вредители опасны для вашего сада: вы можете остаться без урожая
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/jul08/d288-23/ by Stephen Ausmus, PDM

Гусеница

Некоторые гусеницы могут пожирать листья и плоды, что приводит к значительным потерям в производстве сельскохозяйственных культур. Они могут быть довольно разрушительными, если с ними не бороться должным образом.

Слизни и улитки

Эти существа питаются листьями, стеблями и плодами растений. Они могут оставлять после себя большие отверстия или пожеванные участки, нанося вред общему виду и здоровью растений.

Белокрылка

Эти маленькие летающие насекомые высасывают соки растений и оставляют после себя липкий осадок, называемый медвяной росой.

Это может привлечь плесень и привести к тому, что листья пожелтеют или деформируются.

Японский жук

Эти жуки лакомятся цветами, листвой и фруктами. Они могут скелетировать листья, оставляя после себя только жилки.

Большие популяции могут нанести серьезный ущерб садовым растениям.

 

Уточнения

Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha. Выделяется в монотипическое надсемейство Aleyrodoidea. Насчитывают около 1550 видов. В Средней Европе около 20 видов.
 

Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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