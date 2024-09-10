Как правильно убрать морковь для долгосрочного хранения: советы и хитрости

Когда убирать урожай моркови с грядки

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уборка урожая моркови требует внимания к нескольким важным факторам, которые помогут сохранить её качество и увеличить срок хранения. Хотя считается, что с уборкой моркови можно не торопиться, так как она хорошо переносит осенние холода, правильный подход всё же основывается на сроках созревания, указанных производителем семян, а не только на рекомендациях соседей.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

О сортовых особенностях:

Каждый сорт моркови имеет свои сроки созревания, которые нужно учитывать:

Раннеспелая морковь убирается уже в июле.

убирается уже в июле. Среднеспелая морковь достигает зрелости в конце августа или начале сентября.

достигает зрелости в конце августа или начале сентября. Поздняя морковь готова к уборке в конце сентября.

О погоде:

Погодные условия также играют важную роль в созревании моркови. Например, в сухие летние месяцы, если полив был нерегулярным, время созревания может измениться. Кроме того, удобрения и уход влияют на скорость роста и качество урожая.

О признаках зрелости:

Главным признаком зрелости моркови является ботва. Если её нижние побеги начинают желтеть, это сигнал о том, что пришло время убирать урожай. Лучше всего делать это в ясный и сухой день, чтобы корнеплоды успели просохнуть на грядке. После уборки ботву необходимо обрезать, а морковь выдержать в течение суток в тёмном, хорошо проветриваемом и прохладном месте перед долгосрочным хранением.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом "морковь" подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

