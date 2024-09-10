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Этот секрет поможет вам вырастить крупный урожай озимого чеснока

Какие удобрения помогут собрать роскошный урожай озимого чеснока
1:44
Садоводство

Для того чтобы вырастить хороший урожай озимого чеснока, крайне важно заранее позаботиться о питательности почвы и выбрать подходящие удобрения. Уставший и истощённый грунт, лишённый необходимых элементов, не сможет дать качественные всходы и крепкие растения. Поэтому рекомендуется рассмотреть несколько вариантов подкормки.

Удобрения для озимого чеснока:

Органика

Один из лучших вариантов для подкормки чеснока — использование органических удобрений. Это может быть перепревший компост или навоз, которые обогатят почву и улучшат её структуру. Если почва ещё относительно плодородная, достаточно внести 5-10 литров на квадратный метр. Если же грунт сильно истощён, потребуется не менее 20 литров на ту же площадь.

Мука с суперфосфатом

В качестве удобрений также можно использовать костную или рыбную муку, которая отлично зарекомендовала себя при выращивании озимого чеснока. Для подкормки достаточно одного стакана муки на квадратный метр грядки. Дополнительно можно внести 40 граммов суперфосфата на ту же площадь, чтобы усилить эффект.

Калий

Калий — важный элемент для роста чеснока, и его можно внести в почву несколькими способами. Один из них — использование золы, которая содержит необходимое количество калия. Достаточно добавить два стакана золы на квадратный метр почвы. Если золы нет, можно использовать 20 граммов сульфата калия на ту же площадь.

Правильный выбор удобрений и подготовка почвы к посадке озимого чеснока обеспечат хороший урожай на следующий год.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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