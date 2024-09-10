Удобрение, которое превратит вашу смородину в ягодную мечту

Чем опытные дачники подкармливают смородину в конце сентября

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы обеспечить богатый урожай крупных и сладких ягод смородины на следующий год, важно провести правильную подкормку осенью. У дачников есть множество вариантов удобрений, из которых можно выбрать наиболее подходящие для конкретных условий.

Фото: commons.wikimedia.org. by Aiwok, CC BY-SA 3.0

Виды удобрений для осенней подкормки смородины:

Калий

Калийные удобрения играют ключевую роль в укреплении корневой системы смородины и подготовке её к зимовке. Для подкормки можно выбрать:

15 граммов сульфата калия на квадратный метр,

25 граммов калимагнезии,

30 граммов калийной соли.

Зола

Это естественное удобрение, которое отлично подходит для смородины. В составе золы есть все необходимые питательные элементы для полноценного роста и развития культуры. Для одного взрослого куста достаточно использовать до четырёх стаканов золы.

Фосфор

Фосфор важен для укрепления корней и закладки плодовых почек на следующий сезон. Для осенней подкормки смородины можно выбрать:

15 граммов двойного суперфосфата,

30 граммов обычного суперфосфата,

60 граммов фосфоритной муки на квадратный метр посадок.

Компост

Компост улучшает структуру почвы и способствует улучшению водо- и воздухопроницаемости, что особенно важно для смородины. Лучше всего использовать компост после внесения промышленных удобрений. Смесь состоит из равных частей компоста и почвы, которую затем аккуратно распределяют по приствольному кругу куста.

Эти методы помогут смородине не только подготовиться к зимовке, но и заложить основы для обильного и качественного урожая в следующем году.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).

