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Как обеспечить малине идеальный урожай в следующем году — осенние хитрости

Сульфат калия и суперфосфат для малины: советы по применению осенью
1:48
Садоводство

Опытные дачники знают, что уход за урожаем малины на следующий год нужно начинать уже осенью. Это важный этап, от которого зависит, какими будут ягоды — крупными и сладкими или маленькими и кислыми. Однако не все удобрения приносят одинаковую пользу, поэтому важно правильно выбрать подкормку для малины в осенний период.

Сульфат калия и суперфосфат для малины: советы по применению осенью
Фото: commons.wikimedia.org

Какие подкормки лучше всего использовать для малины осенью:

Сульфат калия

Это одно из самых популярных удобрений для малины в осенний период. Сульфат калия обеспечивает растение калием, который укрепляет корневую систему и повышает устойчивость к морозам. Для приготовления раствора нужно растворить 30 граммов сульфата калия в ведре теплой воды. Полученным составом следует поливать малинник, используя по четыре стакана на каждый квадратный метр почвы.

Суперфосфат

Это важное удобрение для осенней подкормки малины, так как оно способствует развитию корневой системы и подготовке растения к зимовке. Перед внесением суперфосфата важно прополоть малинник, чтобы удобрение лучше усвоилось. Затем, после качественного полива, нужно заделать по 30 граммов суперфосфата под каждый куст.

Зола

Зола — это естественное удобрение, которое также можно использовать для подкормки малины. Некоторые предпочитают готовить настои из золы, но это не обязательно. Достаточно просто посыпать почву стаканом золы на каждый куст, а затем аккуратно разрыхлить землю.

Правильный уход за малиной осенью обеспечит богатый и качественный урожай в следующем году. Эти методы подкормки помогут укрепить растения и улучшить их плодоношение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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