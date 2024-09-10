Секреты успешной борьбы с проволочником после сбора картофеля

Проблема проволочника знакома многим дачникам, и борьба с этим вредителем может занять годы без ощутимого результата. Однако есть и те, кто успешно справляется с проволочником за короткий срок, используя проверенные методы. Оптимальное время для начала борьбы — сразу после сбора урожая картофеля.
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В этот момент важно удалить все растительные остатки и сорняки, а затем внести необходимые питательные вещества в почву. После этого можно выбирать из нескольких эффективных способов борьбы с вредителем.
Способы борьбы с проволочником:
Хлористый калий — одно из наиболее действенных средств, которое многие дачники рекомендуют. После его применения проволочник исчезает уже к весне. Для обработки достаточно использовать 20 граммов хлористого калия на квадратный метр почвы.
Доломитовая мука — это средство не только помогает избавиться от проволочника, но и способствует нормализации кислотности почвы. На один квадратный метр рекомендуется использовать до килограмма доломитовой муки.
Зола — этот метод не только эффективен против проволочника, но и оказывает общее положительное влияние на состояние почвы. Лучше всего распределять по килограмму золы на каждый квадратный метр участка.
Аммиачная селитра — это удобрение является ядом для проволочника, и его применение может существенно снизить количество вредителей. Для достижения эффекта достаточно внести 20 граммов аммиачной селитры на квадратный метр.
Использование этих методов позволяет эффективно бороться с проволочником и улучшать качество почвы, что приводит к лучшим урожаям на следующий год.