Секреты успешной борьбы с проволочником после сбора картофеля

Что сделать с почвой после сбора урожая картофеля

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Проблема проволочника знакома многим дачникам, и борьба с этим вредителем может занять годы без ощутимого результата. Однако есть и те, кто успешно справляется с проволочником за короткий срок, используя проверенные методы. Оптимальное время для начала борьбы — сразу после сбора урожая картофеля.

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В этот момент важно удалить все растительные остатки и сорняки, а затем внести необходимые питательные вещества в почву. После этого можно выбирать из нескольких эффективных способов борьбы с вредителем.

Способы борьбы с проволочником:

Хлористый калий — одно из наиболее действенных средств, которое многие дачники рекомендуют. После его применения проволочник исчезает уже к весне. Для обработки достаточно использовать 20 граммов хлористого калия на квадратный метр почвы.

— одно из наиболее действенных средств, которое многие дачники рекомендуют. После его применения проволочник исчезает уже к весне. Для обработки достаточно использовать 20 граммов хлористого калия на квадратный метр почвы. Доломитовая мука — это средство не только помогает избавиться от проволочника, но и способствует нормализации кислотности почвы. На один квадратный метр рекомендуется использовать до килограмма доломитовой муки.

— это средство не только помогает избавиться от проволочника, но и способствует нормализации кислотности почвы. На один квадратный метр рекомендуется использовать до килограмма доломитовой муки. Зола — этот метод не только эффективен против проволочника, но и оказывает общее положительное влияние на состояние почвы. Лучше всего распределять по килограмму золы на каждый квадратный метр участка.

— этот метод не только эффективен против проволочника, но и оказывает общее положительное влияние на состояние почвы. Лучше всего распределять по килограмму золы на каждый квадратный метр участка. Аммиачная селитра — это удобрение является ядом для проволочника, и его применение может существенно снизить количество вредителей. Для достижения эффекта достаточно внести 20 граммов аммиачной селитры на квадратный метр.

Использование этих методов позволяет эффективно бороться с проволочником и улучшать качество почвы, что приводит к лучшим урожаям на следующий год.