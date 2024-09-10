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Как правильно поливать овощи в сентябре: советы для позднего урожая

Как поливать растения в сентябре, чтобы собрать максимальный урожай
1:32
Садоводство

В сентябре многие огородники продолжают выращивать на своих грядках овощи и зелень. В это время можно собрать второй урожай редиса и зелени, а некоторые основные культуры, такие как томаты, перцы, баклажаны, кабачки и огурцы, продолжают плодоносить. Однако, с наступлением осени внимание к поливу часто ослабевает, что может негативно сказаться на урожае.

Как поливать растения в сентябре, чтобы собрать максимальный урожай
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Стоит разобраться, нужно ли продолжать полив огорода в сентябре, как часто это делать и на какие аспекты стоит обращать внимание. Даже в этом месяце растения требуют полива, особенно если погода остается засушливой, а дневные температуры высокими, что нередко происходит в сентябре. Отказываться от полива на данном этапе может быть ошибкой.

При поливе в сентябре важно учитывать несколько факторов: состояние растений, тип почвы и погодные условия. Полив должен быть умеренным, но регулярным, чаще всего 1-2 раза в неделю. Главными индикаторами необходимости полива являются увядание растений или пересыхание почвы.

Особенно важно уделить внимание молодым растениям с неокрепшей корневой системой, так как они особенно нуждаются в дополнительной влаге. Не стоит полагаться на осадки — в сентябре это может быть недостаточно.

Регулярное и правильное орошение поможет сохранить урожай и поддержать растения в период завершения их вегетации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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