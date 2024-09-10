Какие цветы будут цвести в вашем саду до декабря: полезные советы

Настурция — осенний цветок, который не только радует глаз своими яркими красками, но и может быть использован в кулинарии. Настурция проста в уходе и продолжает цвести до самой холодной погоды, делая ваш сад ярким и живописным.
Если вы хотите наслаждаться красивой клумбой до декабря, но не можете уделять много времени уходу за растениями, газания — отличный выбор. Это растение, известное также как африканская ромашка, отличается своей выносливостью и способностью цвести до первых заморозков.
Астры — многолетние растения, заслужившие свою популярность благодаря обильному осеннему цветению. Их красивые звездчатые цветы могут быть синими, фиолетовыми, розовыми или белыми. Астры не только добавляют красоты саду, но и привлекают бабочек и пчел, создавая живописную и живую атмосферу.
Георгин, родом из Мексики, является растением, которое ценится за свое обильное и эффектное цветение. Георгины предлагают широкий спектр цветов от чисто белого до интенсивного красного, включая розовый, оранжевый и желтый.
Эти цветы могут достигать значительных размеров и стать настоящим украшением сада. Георгины продолжают цвести до первых заморозков, добавляя ярких красок в осенний пейзаж.
А́стра (лат. Aster) — род травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий более двухсот видов, широко распространенных в культуре как декоративные растения с красивыми соцветиями-корзинками разнообразной окраски.
Насту́рция или Капуци́н (лат. Tropaéolum) — род травянистых растений семейства Настурциевые, включающее в себя около 90 видов родом из Центральной и Южной Америки.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?