Не забудьте их выкопать! Какие цветы нельзя оставлять в грунте зимой

С наступлением холодов перед дачниками и садоводами встаёт важный вопрос: какие цветы необходимо выкопать и правильно подготовить к зиме, а какие могут благополучно перезимовать в открытом грунте?
Существует несколько основных категорий цветочных растений, которые обязательно требуют выкопки и зимнего хранения:
1. Клубнелуковичные культуры
К этой группе относятся гладиолусы, георгины, канны, бегонии, далии. Их клубни и луковицы нуждаются в укрытии от морозов.
2. Луковичные растения
Сюда входят тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Хотя их луковицы могут зимовать в земле, для надежной перезимовки их все же рекомендуется выкапывать.
3. Однолетние цветы
Настурции, бархатцы, петунии, бегонии — растения, которые не способны перенести зиму в открытом грунте. Их корневые системы обязательно нужно выкапывать.
4. Некоторые многолетники
Ряд многолетних цветов, таких как гладиолусы, георгины, лилии, также нуждаются в выкопке на зиму. Их корневища и клубнелуковицы не всегда достаточно морозоустойчивы.
Когда лучше выкапывать?
Оптимальное время для выкопки цветочных культур — октябрь-ноябрь, когда растения уже вступили в состояние покоя, но температура еще не опустилась ниже 0°C.
Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам надежно сохранить цветочные культуры до следующей весны. А весной вы сможете с уверенностью высадить их обратно в грунт и насладиться их великолепным цветением.
Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?