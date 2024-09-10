Не забудьте их выкопать! Какие цветы нельзя оставлять в грунте зимой

Цветы, которым нужна передышка: когда и как правильно их выкапывать

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

С наступлением холодов перед дачниками и садоводами встаёт важный вопрос: какие цветы необходимо выкопать и правильно подготовить к зиме, а какие могут благополучно перезимовать в открытом грунте?

Фото: commons.wikimedia.org by Senet, CC BY-SA 3.0

Какие цветы нужно выкапывать?

Существует несколько основных категорий цветочных растений, которые обязательно требуют выкопки и зимнего хранения:

1. Клубнелуковичные культуры

К этой группе относятся гладиолусы, георгины, канны, бегонии, далии. Их клубни и луковицы нуждаются в укрытии от морозов.

2. Луковичные растения

Сюда входят тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Хотя их луковицы могут зимовать в земле, для надежной перезимовки их все же рекомендуется выкапывать.

3. Однолетние цветы

Настурции, бархатцы, петунии, бегонии — растения, которые не способны перенести зиму в открытом грунте. Их корневые системы обязательно нужно выкапывать.

4. Некоторые многолетники

Ряд многолетних цветов, таких как гладиолусы, георгины, лилии, также нуждаются в выкопке на зиму. Их корневища и клубнелуковицы не всегда достаточно морозоустойчивы.

Когда лучше выкапывать?

Оптимальное время для выкопки цветочных культур — октябрь-ноябрь, когда растения уже вступили в состояние покоя, но температура еще не опустилась ниже 0°C.

Ориентируйтесь на такие признаки:

Листья цветов начали увядать и желтеть.

Дневные температуры стабильно держатся в пределах +5…+10°C.

Почва не успела промерзнуть.

Алгоритм выкопки:

Аккуратно выкапываем клубни, луковицы или корневища вместе с земляным комом.

Просушиваем их в хорошо проветриваемом затененном месте в течение 1-2 недель.

Обрезаем надземные части, срезаем поврежденные участки.

Помещаем на хранение в сухое, прохладное (5-10°C) и темное место.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам надежно сохранить цветочные культуры до следующей весны. А весной вы сможете с уверенностью высадить их обратно в грунт и насладиться их великолепным цветением.