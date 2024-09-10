Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина согласна на транзит российской нефти, купленной ЕС
ГАИ объяснила, должен ли водитель в припаркованной машине предъявлять документы
Любовь к металлическим теням и ещё две ошибки в макияже прибавляют возраст
Врач Тимаков: в осенний период вирусы распространяются со скоростью самолёта
Электронные визы в Россию могут стать многократными в ближайшем будущем
Как приготовить вкусную свинину за полчаса с простым маринадом
Учёные обнаружили новую опасность для пустынь — разрушительные наводнения
Губернатор Бали предложил жёсткие меры против некультурных туристов
Нужность наличных денег начнут обсуждать ближе к 2030 году — эксперт

Не забудьте их выкопать! Какие цветы нельзя оставлять в грунте зимой

Цветы, которым нужна передышка: когда и как правильно их выкапывать
2:23
Садоводство » Цветы

С наступлением холодов перед дачниками и садоводами встаёт важный вопрос: какие цветы необходимо выкопать и правильно подготовить к зиме, а какие могут благополучно перезимовать в открытом грунте?

Цветы, которым нужна передышка: когда и как правильно их выкапывать
Фото: commons.wikimedia.org by Senet, CC BY-SA 3.0

Какие цветы нужно выкапывать?

Существует несколько основных категорий цветочных растений, которые обязательно требуют выкопки и зимнего хранения:

1. Клубнелуковичные культуры
К этой группе относятся гладиолусы, георгины, канны, бегонии, далии. Их клубни и луковицы нуждаются в укрытии от морозов.

2. Луковичные растения
Сюда входят тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Хотя их луковицы могут зимовать в земле, для надежной перезимовки их все же рекомендуется выкапывать.

3. Однолетние цветы
Настурции, бархатцы, петунии, бегонии — растения, которые не способны перенести зиму в открытом грунте. Их корневые системы обязательно нужно выкапывать.

4. Некоторые многолетники
Ряд многолетних цветов, таких как гладиолусы, георгины, лилии, также нуждаются в выкопке на зиму. Их корневища и клубнелуковицы не всегда достаточно морозоустойчивы.

Когда лучше выкапывать?
Оптимальное время для выкопки цветочных культур — октябрь-ноябрь, когда растения уже вступили в состояние покоя, но температура еще не опустилась ниже 0°C.

Ориентируйтесь на такие признаки:

  • Листья цветов начали увядать и желтеть.
  • Дневные температуры стабильно держатся в пределах +5…+10°C.
  • Почва не успела промерзнуть.

Алгоритм выкопки:

  • Аккуратно выкапываем клубни, луковицы или корневища вместе с земляным комом.
  • Просушиваем их в хорошо проветриваемом затененном месте в течение 1-2 недель.
  • Обрезаем надземные части, срезаем поврежденные участки.
  • Помещаем на хранение в сухое, прохладное (5-10°C) и темное место.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам надежно сохранить цветочные культуры до следующей весны. А весной вы сможете с уверенностью высадить их обратно в грунт и насладиться их великолепным цветением.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать?

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Упражнение с гантелями для комплексной тренировки
Тренировка всего тела за одно упражнение: гибридный берпи с гантелями
Итог работы "Искандеров". Что натворила за несколько дней русская ракета одного только типа
Лечо из баклажанов на зиму: открыть такую баночку в холода будет так приятно
Замена российского газа на американский СПГ стала большой проблемой для промышленности ЕС Олег Артюков Вертолёт Ми-35М. Легендарный "Крокодил" в современной интерпретации Дмитрий Плотников Театр на Трубной открыл сезон яркой премьерой — "Дамой с камелиями" Анжела Якубовская
Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
Паспорт на дороге: как новые правила усложняют жизнь автомобилистов
Паспорт на дороге: как новые правила усложняют жизнь автомобилистов
Последние материалы
Любовь к металлическим теням и ещё две ошибки в макияже прибавляют возраст
Врач Тимаков: в осенний период вирусы распространяются со скоростью самолёта
Электронные визы в Россию могут стать многократными в ближайшем будущем
Как приготовить вкусную свинину за полчаса с простым маринадом
Учёные обнаружили новую опасность для пустынь — разрушительные наводнения
Цветы, которым нужна передышка: когда и как правильно их выкапывать
Губернатор Бали предложил жёсткие меры против некультурных туристов
Нужность наличных денег начнут обсуждать ближе к 2030 году — эксперт
Биолог Ковалёв посоветовал пользоваться осенью питательными масками в уходе
В США высказались об уничтожении еще двух "Абрамсов" на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.