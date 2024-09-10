Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать

Не дай винограду погибнуть зимой! Проверенные методы подготовки

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Приближение холодов — сигнал для виноградарей начинать подготовку своих виноградников к зимнему периоду. От правильности и своевременности проведенных работ во многом зависит сохранность кустов и их будущий урожай.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Рассмотрим основные шаги по подготовке винограда к зиме.

Обрезка

Обрезка лозы — важнейший этап подготовки винограда к зиме. Ее проводят в конце октября — начале ноября, когда растение уже находится в состоянии покоя.

Обрезать виноград нужно таким образом, чтобы на каждом кусте оставалось 5-7 плодовых глазков. Лишние, ослабленные, поврежденные побеги удаляют. Это позволит растению лучше перезимовать и обеспечит хороший урожай в следующем сезоне.

Укрытие

Для надёжной защиты от морозов виноград требует тщательного укрытия. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами.

Начинать укрывать виноградные кусты следует при установлении устойчивых заморозков, когда температура опускается до -5°C. Для этого используют различные материалы: солому, сено, камыш, опавшую листву, еловые ветки, агроволокно.

Особое внимание стоит уделить укрытию штамбов и корневой системы, так как эти части наиболее уязвимы к морозам.

Мульчирование

Для лучшей перезимовки винограда необходимо позаботиться о подготовке почвы вокруг кустов. Вносится мульчирующий слой органики толщиной 10-15 см. В качестве мульчи подойдут перегной, опилки, солома или скошенная трава.

Мульча сохраняет влагу, защищает корни от промерзания и предотвращает выпирание растений из земли при чередовании оттепелей и заморозков.

Укрытие снегом

Если природа не одарила ваш виноградник достаточным снежным покровом, его можно "досыпать" искусственно. Для этого выкапывают неглубокие канавки вдоль рядов и укладывают в них снег, создавая насыпи высотой 30-40 см.

Снежное укрытие обеспечивает надежную защиту от морозов, а также увлажняет почву при таянии.

Уборка опавших листьев

Обязательно следует очистить виноградник от опавших листьев. Это поможет избежать развития грибковых заболеваний и размножения вредителей.

Все собранные листья следует сжечь или закопать в компостную яму — так вы избавитесь от возможных источников инфекции.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.

