Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать

Приближение холодов — сигнал для виноградарей начинать подготовку своих виноградников к зимнему периоду. От правильности и своевременности проведенных работ во многом зависит сохранность кустов и их будущий урожай.
Обрезка
Обрезка лозы — важнейший этап подготовки винограда к зиме. Ее проводят в конце октября — начале ноября, когда растение уже находится в состоянии покоя.
Обрезать виноград нужно таким образом, чтобы на каждом кусте оставалось 5-7 плодовых глазков. Лишние, ослабленные, поврежденные побеги удаляют. Это позволит растению лучше перезимовать и обеспечит хороший урожай в следующем сезоне.
Укрытие
Для надёжной защиты от морозов виноград требует тщательного укрытия. Это особенно актуально для регионов с суровыми зимами.
Начинать укрывать виноградные кусты следует при установлении устойчивых заморозков, когда температура опускается до -5°C. Для этого используют различные материалы: солому, сено, камыш, опавшую листву, еловые ветки, агроволокно.
Особое внимание стоит уделить укрытию штамбов и корневой системы, так как эти части наиболее уязвимы к морозам.
Мульчирование
Для лучшей перезимовки винограда необходимо позаботиться о подготовке почвы вокруг кустов. Вносится мульчирующий слой органики толщиной 10-15 см. В качестве мульчи подойдут перегной, опилки, солома или скошенная трава.
Мульча сохраняет влагу, защищает корни от промерзания и предотвращает выпирание растений из земли при чередовании оттепелей и заморозков.
Укрытие снегом
Если природа не одарила ваш виноградник достаточным снежным покровом, его можно "досыпать" искусственно. Для этого выкапывают неглубокие канавки вдоль рядов и укладывают в них снег, создавая насыпи высотой 30-40 см.
Снежное укрытие обеспечивает надежную защиту от морозов, а также увлажняет почву при таянии.
Уборка опавших листьев
Обязательно следует очистить виноградник от опавших листьев. Это поможет избежать развития грибковых заболеваний и размножения вредителей.
Все собранные листья следует сжечь или закопать в компостную яму — так вы избавитесь от возможных источников инфекции.
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