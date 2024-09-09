Надоели кроты на участке? Раскрываем секрет их быстрого изгнания

Появление кротов на садовом или огородном участке — настоящее испытание для любого дачника. Эти прожорливые подземные жители могут нанести существенный ущерб посадкам, уничтожая корневую систему растений и создавая бесчисленные туннели.
Как же быстро и эффективно избавиться от этих незваных гостей? Оказывается, существует настоящее секретное оружие, способное справиться с проблемой кротов раз и навсегда.
Главный секрет — использование обычной пищевой соли.
Соль обладает уникальным свойством, отпугивающим кротов. Эти грызуны очень чувствительны к содержанию соли в земле, поэтому стараются избегать таких участков.
Чтобы быстро прогнать крота с участка, возьмите обычную поваренную соль и распределите ее вокруг мест, где видны свежие земляные насыпи. Посыпьте соль в туннели, норы и даже вокруг корневой системы растений.
Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю, пока не заметите, что крот покинул ваш участок. Соль будет постепенно вымываться из почвы, но кроты уже успеют "запомнить" неприятные ощущения и больше не вернутся.
Этот простой и недорогой способ действует быстро и эффективно. К тому же он абсолютно безвреден для вас, ваших детей, домашних животных и растений на участке.
Ещё одно секретное оружие против кротов — обычная горчица. Ее резкий специфический запах отпугивает этих грызунов.
Смешайте 2-3 столовые ложки сухой горчичной муки с водой, чтобы получилась кашицеобразная смесь. Равномерно распределите ее по местам, где заметны следы кротов.
Повторяйте обработку 1 раз в неделю до тех пор, пока кроты не покинут ваш участок.
Стоит отметить, что горчица безопасна для растений, но может вызывать раздражение кожи, поэтому при использовании надевайте перчатки.
Соль, горчица и другие народные средства — это действительно секретное оружие против кротов, которое работает быстро, эффективно и экологично. Попробуйте и вы избавиться от этих подземных вредителей раз и навсегда!
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.
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