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Эффективные методы посадки и ухода за клубникой

Клубничные мудрости: как правильно заботиться о грядках
1:02
Садоводство

Кусты клубники требуют пересадки каждые 3-4 года, так как стареющие растения резко снижают урожайность.

Клубничные мудрости: как правильно заботиться о грядках
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Клубника активно образует усы. Рекомендуется удалять их, чтобы сохранить здоровье растений и обеспечить высокий урожай. Для плодоношения оставляйте одни растения, а другие — для размножения, удаляя цветоносы.

Наилучшим образом зарекомендовала себя 4-строчная схема посадки. Она позволяет эффективно использовать пространство и упрощает уход. Рекомендуемые расстояния: между рядами 50-60 см, между растениями в ряду 25-30 см. Проходы между маточными рядами должны быть шире — 90-100 см для удобства ухода и укоренения усов.

Клубника имеет слабые корни, расположенные на небольшой глубине. Регулярное рыхление и минимизация трамбовки почвы способствуют лучшему урожаю.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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