Эффективные методы посадки и ухода за клубникой

Кусты клубники требуют пересадки каждые 3-4 года, так как стареющие растения резко снижают урожайность.
Клубника активно образует усы. Рекомендуется удалять их, чтобы сохранить здоровье растений и обеспечить высокий урожай. Для плодоношения оставляйте одни растения, а другие — для размножения, удаляя цветоносы.
Наилучшим образом зарекомендовала себя 4-строчная схема посадки. Она позволяет эффективно использовать пространство и упрощает уход. Рекомендуемые расстояния: между рядами 50-60 см, между растениями в ряду 25-30 см. Проходы между маточными рядами должны быть шире — 90-100 см для удобства ухода и укоренения усов.
Клубника имеет слабые корни, расположенные на небольшой глубине. Регулярное рыхление и минимизация трамбовки почвы способствуют лучшему урожаю.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).
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