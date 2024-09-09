Три простых способа размножения пеларгоний в домашних условиях

Секреты успешного размножения пеларгоний, которые должен знать каждый цветовод

3:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Пеларгония — одно из самых популярных и неприхотливых комнатных растений. Благодаря своему обильному цветению и разнообразию окрасок, она стала настоящим любимцем многих цветоводов. Но чтобы ваши пеларгонии радовали вас год за годом, важно научиться их правильно размножать.

Фото: Own work by Nevit Dilmen (talk), CC BY-SA 3.0

Существует несколько способов размножения пеларгоний, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Рассмотрим подробнее, как можно размножить это растение в домашних условиях.

Размножение черенками

Пожалуй, самый распространенный и простой способ размножения пеларгоний — это черенкование. Для этого понадобятся:

Здоровые, молодые побеги пеларгонии длиной 8-10 см.

Чистый, стерильный субстрат для укоренения (песок, перлит, вермикулит).

Ёмкость для укоренения с дренажными отверстиями.

Плёнка или прозрачный колпак для создания парникового эффекта.

Порядок действий:

Срежьте несколько молодых побегов, не допуская повреждения растения. Удалите нижние листья и обработайте срезы древесным углем или порошком корневина. Высадите черенки в заранее подготовленный субстрат, заглубляя на 2-3 см. Накройте емкость пленкой или стеклянным колпаком, чтобы создать оптимальную влажность. Поставьте в хорошо освещенное место, но избегайте прямых солнечных лучей. Регулярно проветривайте и следите за влажностью грунта.

Через 2-3 недели вы увидите первые признаки укоренения — новые листочки. После этого можно постепенно приучать молодые пеларгонии к обычным условиям.

Размножение семенами

Если вы хотите получить новые, оригинальные сорта пеларгоний, то лучше размножать их семенами. Этот способ чуть более трудоемкий, но зато дает возможность вывести уникальные экземпляры.

Для посева семян пеларгонии подготовьте:

Специальный почвенный субстрат для семян.

Ёмкость для посева с дренажными отверстиями.

Плёнку или крышку для создания парникового эффекта.

Порядок действий:

Заполните емкость почвенным субстратом и увлажните его. Разложите семена на поверхности, слегка вдавливая их в грунт. Накройте емкость пленкой или крышкой. Поместите в теплое, хорошо освещенное место. Следите за влажностью грунта, регулярно проветривая.

Всходы появятся примерно через 2-3 недели. Как только сеянцы подрастут и обзаведутся 2-3 настоящими листьями, их можно будет аккуратно пикировать в отдельные емкости.

Размножение детками

Ещё один простой способ умножить количество пеларгоний — укоренение детенышей, которые часто образуются на корневой шейке растения. Для этого:

1. Тщательно выкопайте взрослое растение, стараясь не повредить корни.

2. Осмотрите корневую шейку и отделите от нее молодые розетки.

3. Высадите детки в горшок с питательным субстратом, заглубляя на 2-3 см.

4. Накройте емкость пленкой и поставьте в освещенное место.

5. Следите за влажностью почвы и регулярно проветривайте.

Через 2-3 недели деток можно будет высадить в отдельные горшки.

Любым из этих простых способов вы сможете размножить свои любимые пеларгонии и вырастить новые, здоровые экземпляры. Главное — соблюдать необходимые условия и правильно ухаживать за молодыми растениями на этапе укоренения.

Уточнения

Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов. В комнатной культуре популярны растения гибридного происхождения.

