Три простых способа размножения пеларгоний в домашних условиях

Пеларгония — одно из самых популярных и неприхотливых комнатных растений. Благодаря своему обильному цветению и разнообразию окрасок, она стала настоящим любимцем многих цветоводов. Но чтобы ваши пеларгонии радовали вас год за годом, важно научиться их правильно размножать.
Существует несколько способов размножения пеларгоний, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Рассмотрим подробнее, как можно размножить это растение в домашних условиях.
Пожалуй, самый распространенный и простой способ размножения пеларгоний — это черенкование. Для этого понадобятся:
Через 2-3 недели вы увидите первые признаки укоренения — новые листочки. После этого можно постепенно приучать молодые пеларгонии к обычным условиям.
Если вы хотите получить новые, оригинальные сорта пеларгоний, то лучше размножать их семенами. Этот способ чуть более трудоемкий, но зато дает возможность вывести уникальные экземпляры.
Всходы появятся примерно через 2-3 недели. Как только сеянцы подрастут и обзаведутся 2-3 настоящими листьями, их можно будет аккуратно пикировать в отдельные емкости.
Ещё один простой способ умножить количество пеларгоний — укоренение детенышей, которые часто образуются на корневой шейке растения. Для этого:
1. Тщательно выкопайте взрослое растение, стараясь не повредить корни.
2. Осмотрите корневую шейку и отделите от нее молодые розетки.
3. Высадите детки в горшок с питательным субстратом, заглубляя на 2-3 см.
4. Накройте емкость пленкой и поставьте в освещенное место.
5. Следите за влажностью почвы и регулярно проветривайте.
Через 2-3 недели деток можно будет высадить в отдельные горшки.
Любым из этих простых способов вы сможете размножить свои любимые пеларгонии и вырастить новые, здоровые экземпляры. Главное — соблюдать необходимые условия и правильно ухаживать за молодыми растениями на этапе укоренения.
Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов. В комнатной культуре популярны растения гибридного происхождения.
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