Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт вкусной жареной картошки для домашнего стола
Индия и Малайзия договорились о совместном развитии туристической отрасли
На Бали введут мораторий на строительство новых клубов и отелей
Учёные исследовали причины синдрома взрывающейся головы
ГАИ предупредила водителей о важных нововведениях в работе светофоров
"Мамба": мужчины считают самыми привлекательными рыжеволосых женщин
Боль в ухе и потеря веса могут быть симптомами рака языка — онколог
Юрист рассказала об опасном судебном прецеденте для покупателей недвижимости
Лайфхаки для красоты: как сухое молоко спасёт вашу кожу

Самое время подумать о подкормке роз: что нужно сделать этой осенью

Как правильно подготовить розы к зимнему периоду: рекомендации для садоводов
2:46
Садоводство » Цветы

Роза — одна из самых любимых и неприхотливых садовых культур. Но чтобы они продолжали радовать обильным и здоровым цветением из года в год, за ними нужно правильно ухаживать, особенно в осенний период. Сейчас самое время позаботиться о должном питании роз, чтобы они благополучно пережили зиму и порадовали вас великолепными цветами в следующем сезоне.

Как правильно подготовить розы к зимнему периоду: рекомендации для садоводов
Фото: upload.wikimedia.org by Николай Булыкин, CC BY-SA 4.0

Подготовка почвы под розами

Залог успешной зимовки роз — правильно подготовленная почва. Еще до наступления первых заморозков необходимо провести ряд мероприятий:

  1. Рыхление и мульчирование приствольных кругов. Это улучшает аэрацию и влагоудержание в прикорневой зоне. В качестве мульчи можно использовать перегной, компост или кору деревьев.
  2. Внесение осенних удобрений. Розам требуется сбалансированное питание, обеспечивающее накопление питательных веществ на зиму. Лучше всего подойдут комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия.
  3. Известкование почвы. Известь повышает кислотность грунта, что необходимо для здорового развития роз.
  4. Окучивание приствольных кругов. Это защитит корневую систему от промерзания. Высота окучивания — не менее 20 см.
  5. Обработка против болезней и вредителей. Осенью очень важно провести профилактические опрыскивания от возможных заболеваний и вредителей.

Эти простые, но важные процедуры помогут розам пережить зиму в хорошем состоянии и порадовать вас пышным цветением в следующем сезоне.

Особенности осенней подкормки роз

Не менее важна и осенняя подкормка роз. Ведь именно сейчас закладываются основы для их будущего развития.

Лучшее время для внесения удобрений — период с середины сентября до начала октября, когда активный рост растений уже замедляется.

Оптимальный состав осенней подкормки для роз:

  • Фосфорно-калийные удобрения. Они обеспечивают накопление питательных веществ в корнях и побегах, что повышает зимостойкость.
  • Древесная зола. Её следует вносить под корень из расчета 1-2 стакана на куст. Зола обогащает почву калием и регулирует кислотность.
  • Органические удобрения. Компост, перегной или перепревший навоз улучшают структуру и плодородие грунта.
  • Бор, марганец, цинк. Микроэлементы повышают устойчивость роз к неблагоприятным условиям зимовки.

Весной такие розы будут выглядеть намного здоровее и зацветут значительно раньше.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое

В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.

Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Рецепт вяленых помидоров в микроволновке
Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут
Промышленный сектор Франции требует возвращения на рынок России
4 породы домашних кошек, которые могут сравниться с мейн-кунами
Дрон "Прыгун-1". Новое мощное поколение беспилотников от российских инженеров Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает
Как избавиться от отцветших бархатцев с умом
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Надежда русского флота. Новый корвет "Каракурт" станет настоящей грозой морей и океанов
Последние материалы
Лайфхаки для красоты: как сухое молоко спасёт вашу кожу
Эксперт Стрельбицкий назвал четыре признака восстановленного после аварии авто
Почему Иран рассматривает перенос столицы на побережье Персидского залива
В МГМУ им. Сеченова разработали наночастицы для лечения рака
CEE: Луна была способна захватить ионы земной атмосферы 4,36 млрд лет назад
Автоинструктор призвал не нажимать сразу две педали на машине с АКПП
Скидки на нефть из России на индийском рынке вернулись к норме
Россиянка объяснила, как найти бесплатное жильё в итальянских горах
Успехи армии России заставляют Запад завести старую пластинку о переговорах.
Как справиться с провальной стрижкой: советы профессионалов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.