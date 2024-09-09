Самое время подумать о подкормке роз: что нужно сделать этой осенью

Как правильно подготовить розы к зимнему периоду: рекомендации для садоводов

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Роза — одна из самых любимых и неприхотливых садовых культур. Но чтобы они продолжали радовать обильным и здоровым цветением из года в год, за ними нужно правильно ухаживать, особенно в осенний период. Сейчас самое время позаботиться о должном питании роз, чтобы они благополучно пережили зиму и порадовали вас великолепными цветами в следующем сезоне.

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Подготовка почвы под розами

Залог успешной зимовки роз — правильно подготовленная почва. Еще до наступления первых заморозков необходимо провести ряд мероприятий:

Рыхление и мульчирование приствольных кругов. Это улучшает аэрацию и влагоудержание в прикорневой зоне. В качестве мульчи можно использовать перегной, компост или кору деревьев. Внесение осенних удобрений. Розам требуется сбалансированное питание, обеспечивающее накопление питательных веществ на зиму. Лучше всего подойдут комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Известкование почвы. Известь повышает кислотность грунта, что необходимо для здорового развития роз. Окучивание приствольных кругов. Это защитит корневую систему от промерзания. Высота окучивания — не менее 20 см. Обработка против болезней и вредителей. Осенью очень важно провести профилактические опрыскивания от возможных заболеваний и вредителей.

Эти простые, но важные процедуры помогут розам пережить зиму в хорошем состоянии и порадовать вас пышным цветением в следующем сезоне.

Особенности осенней подкормки роз

Не менее важна и осенняя подкормка роз. Ведь именно сейчас закладываются основы для их будущего развития.

Лучшее время для внесения удобрений — период с середины сентября до начала октября, когда активный рост растений уже замедляется.

Оптимальный состав осенней подкормки для роз:

Фосфорно-калийные удобрения. Они обеспечивают накопление питательных веществ в корнях и побегах, что повышает зимостойкость.

Древесная зола. Её следует вносить под корень из расчета 1-2 стакана на куст. Зола обогащает почву калием и регулирует кислотность.

Органические удобрения. Компост, перегной или перепревший навоз улучшают структуру и плодородие грунта.

Бор, марганец, цинк. Микроэлементы повышают устойчивость роз к неблагоприятным условиям зимовки.

Весной такие розы будут выглядеть намного здоровее и зацветут значительно раньше.