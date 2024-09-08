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Как избавиться от отцветших бархатцев с умом

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
2:34
Садоводство » Цветы

Бархатцы — невероятно популярные садовые цветы, которые радуют нас яркими соцветиями на протяжении всего сезона. Но что делать, когда они отцветут и начнут увядать? Многие садоводы просто выбрасывают отцветшие растения, но это не лучшее решение. Существуют более правильные способы использования увядших бархатцев.

Чем полезны увядшие бархатцы: как правильно распорядиться отцветшими растениями
Фото: public-domain-image.com by Leon Brooks

Почему не нужно выбрасывать отцветшие бархатцы

Даже когда растения отцвели и начинают сохнуть, они по-прежнему представляют ценность для вашего сада. Вот несколько причин не избавляться от них:

  1. Созревание семян. Отцветшие бархатцы формируют семена, которые можно собрать и использовать для посева новых растений на следующий год. Это позволит вам сэкономить на покупке рассады.
  2. Питание почвы. Оставленные на месте, увядшие бархатцы постепенно разлагаются, обогащая почву органическими веществами и питательными микроэлементами.
  3. Защита от вредителей. Опавшие листья и стебли бархатцев способны отпугивать некоторых насекомых-вредителей, таких как тли или нематоды.
  4. Сохранение корневой системы. Если вы выкопаете растения, то лишите их корней, которые могут быть использованы повторно.

Как правильно поступить с отцветшими бархатцами

Вместо того, чтобы выбрасывать отцветшие бархатцы, попробуйте использовать их с большей пользой:

  1. Соберите семена. Дождитесь, пока соцветия полностью засохнут, и аккуратно соберите семена. Высушите их и храните в прохладном месте до весны.
  2. Перекопайте в почву. Вместо того, чтобы выбрасывать растения, просто перекопайте их в грунт. Так они перегниют и обогатят почву.
  3. Используйте для мульчирования. Срежьте отцветшие стебли и разложите их слоем 5-10 см вокруг других растений. Это защитит почву от высыхания и сорняков.
  4. Компостируйте. Измельчите растения и добавьте в компостную кучу. Так они превратятся в ценное органическое удобрение.
  5. Сделайте декор. Высушенные соцветия бархатцев можно использовать для создания оригинальных композиций или украшений.

Не спешите выбрасывать отцветшие бархатцы. Использование этих простых и экологичных методов поможет вам извлечь максимальную пользу из увядших растений и сохранить красоту вашего сада.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые. В декоративном цветоводстве используют обычно многочисленные гибридные сорта некоторых видов. Одним из основных сортовых признаков бархатцев является строение соцветий. Различают гвоздикоцветные (преимущественно из язычковых цветков) и хризантемовидные (в основном из крупных трубчатых цветков); махровые, полумахровые и простые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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