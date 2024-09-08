5 шагов к второму урожаю зелени на вашем огороде

Продлите сезон сбора зелени: секреты получения второго урожая с помощью ножниц

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники знают, что после первого сбора некоторых овощных культур можно получить еще один урожай. Это особенно актуально для различных видов зелени, таких как петрушка, укроп, базилик или салат. Секрет заключается в регулярной обрезке листьев - просто подходите к грядке с ножницами в руках.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, CC BY-SA 3.0

Почему стоит пробовать

Повторный сбор урожая зелени имеет целый ряд преимуществ:

экономит пространство на грядке. Вместо необходимости выращивать новые растения, вы можете использовать те же самые;

позволяет продлить сезон сбора. Особенно актуально для скороспелых культур, когда первый урожай приходится на начало лета;

даёт возможность собрать больше продукции с одного квадратного метра. Это особенно ценно для небольших огородов;

экономит семена и время на посадку. Вам не придется высаживать новую рассаду.

Как правильно обрезать

Чтобы стимулировать рост растений и получить второй урожай, нужно правильно их обрезать:

Выберите подходящее время. Лучше это делать рано утром или вечером, когда растения свежие и не высохли на солнце. Используйте острые ножницы. Они должны чисто срезать листья, не повреждая стебли. Удаляйте листья, оставляя 3-5 см от земли. Это побудит растение отращивать новые побеги. Срезайте листья по мере их отрастания, примерно раз в 2-3 недели. После обрезки полейте растения, чтобы напитать их влагой.

Особенности различных культур

Не для всех видов зелени процедура одинакова. Обратите внимание на следующие нюансы:

Салат-латук: обрезайте листья над самой землей, оставляя розетку нераспустившихся листьев.

Шпинат: срезайте только внешние листья, оставляя центральную розетку.

Базилик: обрезайте над узлами, где растут новые побеги.

Укроп/петрушка: подстригайте над самой землей, оставляя несколько см стебля.