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Как защитить грядки от затопления

Затопления не повредят вашим растениям: вот как защитить свои грядки
1:13
Садоводство

Выберите правильное местоположение

Планируя свой сад, выберите место, которое не подвержено затоплению. Избегайте мест, где имеет тенденцию скапливаться вода.

Затопления не повредят вашим растениям: вот как защитить свои грядки
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Стройте приподнятые грядки

Сооружайте приподнятые грядки, насыпав почву или используя приподнятые каркасы грядок. Приподнятые грядки поднимают растения над уровнем земли, снижая риск затопления.

Улучшение дренажа почвы

Убедитесь, что почва на ваших грядках имеет хороший дренаж. Добавьте органические вещества, такие как компост или хорошо перепревший навоз, чтобы улучшить структуру почвы и водопроницаемость.

Посадите устойчивые к наводнениям виды

Выбирайте растения, которые могут выдерживать периоды избытка воды. Эти растения обладают свойствами, которые позволяют им выживать и процветать во влажных условиях.

Мульчируйте грядки

Нанесите слой органической мульчи, такой как древесная щепа или солома, вокруг растений. Мульча помогает удерживать влагу в почве, действует как защитный барьер во время сильных дождей и помогает регулировать температуру почвы.

 

Уточнения

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.
 

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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