Почему осенняя обрезка спасёт ваши деревья от зимних проблем

Обрезка деревьев осенью: почему она важна для здоровья вашего сада

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Косточковые плодовые деревья, такие как вишня, слива, абрикос и другие, требуют особого ухода, особенно в плане обрезки и подкормки. Обрезка этих деревьев часто планируется на весну, но опытные дачники рекомендуют проводить её осенью, чтобы лучше подготовить деревья к зиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Почему стоит обрезать осенью? Обрезка косточковых осенью помогает не только подготовить деревья к новому сезону, но и обеспечить их устойчивость к зимним морозам. Эта процедура улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны, помогает избавиться от слабых и больных веток, снижает риск распространения инфекций и позволяет дереву сосредоточить ресурсы на зимовке.

Схема обрезки косточковых деревьев

Санитарная обрезка : проводится в сентябре, но если осень теплая, допускается перенос на октябрь.

: проводится в сентябре, но если осень теплая, допускается перенос на октябрь. Срез под углом 45 градусов : это предотвращает скопление влаги и снижает риск гниения.

: это предотвращает скопление влаги и снижает риск гниения. Удаление веток : больные и повреждённые побеги, а также те, что растут внутрь кроны или свисают до земли, необходимо удалить.

: больные и повреждённые побеги, а также те, что растут внутрь кроны или свисают до земли, необходимо удалить. Удаление молодых побегов : все побеги, растущие на стволе и в развилках, также следует убрать.

: все побеги, растущие на стволе и в развилках, также следует убрать. Ограничение объёма обрезки: за один сезон можно удалить не более 1/3 от общего объёма веток, чтобы избежать чрезмерного стресса для дерева.

Если необходимо провести более масштабную обрезку, лучше распределить её на несколько этапов, чтобы не перегружать дерево и не ослаблять его.

Таким образом, осенняя обрезка косточковых деревьев способствует их успешной зимовке и помогает сохранить здоровье сада на долгие годы.