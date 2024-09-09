Почему осенняя обрезка спасёт ваши деревья от зимних проблем

Косточковые плодовые деревья, такие как вишня, слива, абрикос и другие, требуют особого ухода, особенно в плане обрезки и подкормки. Обрезка этих деревьев часто планируется на весну, но опытные дачники рекомендуют проводить её осенью, чтобы лучше подготовить деревья к зиме.
Почему стоит обрезать осенью? Обрезка косточковых осенью помогает не только подготовить деревья к новому сезону, но и обеспечить их устойчивость к зимним морозам. Эта процедура улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны, помогает избавиться от слабых и больных веток, снижает риск распространения инфекций и позволяет дереву сосредоточить ресурсы на зимовке.
Схема обрезки косточковых деревьев
Если необходимо провести более масштабную обрезку, лучше распределить её на несколько этапов, чтобы не перегружать дерево и не ослаблять его.
Таким образом, осенняя обрезка косточковых деревьев способствует их успешной зимовке и помогает сохранить здоровье сада на долгие годы.
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