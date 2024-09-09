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Почему осенняя обрезка спасёт ваши деревья от зимних проблем

Обрезка деревьев осенью: почему она важна для здоровья вашего сада
1:47
Садоводство

Косточковые плодовые деревья, такие как вишня, слива, абрикос и другие, требуют особого ухода, особенно в плане обрезки и подкормки. Обрезка этих деревьев часто планируется на весну, но опытные дачники рекомендуют проводить её осенью, чтобы лучше подготовить деревья к зиме.

Обрезка деревьев осенью: почему она важна для здоровья вашего сада
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Почему стоит обрезать осенью? Обрезка косточковых осенью помогает не только подготовить деревья к новому сезону, но и обеспечить их устойчивость к зимним морозам. Эта процедура улучшает циркуляцию воздуха внутри кроны, помогает избавиться от слабых и больных веток, снижает риск распространения инфекций и позволяет дереву сосредоточить ресурсы на зимовке.

Схема обрезки косточковых деревьев

  • Санитарная обрезка: проводится в сентябре, но если осень теплая, допускается перенос на октябрь.
  • Срез под углом 45 градусов: это предотвращает скопление влаги и снижает риск гниения.
  • Удаление веток: больные и повреждённые побеги, а также те, что растут внутрь кроны или свисают до земли, необходимо удалить.
  • Удаление молодых побегов: все побеги, растущие на стволе и в развилках, также следует убрать.
  • Ограничение объёма обрезки: за один сезон можно удалить не более 1/3 от общего объёма веток, чтобы избежать чрезмерного стресса для дерева.

Если необходимо провести более масштабную обрезку, лучше распределить её на несколько этапов, чтобы не перегружать дерево и не ослаблять его.

Таким образом, осенняя обрезка косточковых деревьев способствует их успешной зимовке и помогает сохранить здоровье сада на долгие годы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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