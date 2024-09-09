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Ошибки осенней перекопки: что упускают многие огородники

Как правильно перекапывать грядки осенью для лучшего урожая
1:58
Садоводство

Перекопка грядок осенью после сбора урожая — один из самых обсуждаемых вопросов среди дачников и огородников. Стоит ли затрачивать время и силы на эту работу, если весной всё равно придётся снова брать лопату в руки? Однако дело не только в трудозатратах. Мнения по этому вопросу часто расходятся, и опытные огородники считают, что в некоторых случаях перекопка вовсе не обязательна.

Как правильно перекапывать грядки осенью для лучшего урожая
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Когда нужно перекапывать грядки?

Многие садоводы делают это из года в год, следуя своей традиции. Но когда почва тяжёлая, плотная, перекопка действительно необходима. В этом случае можно дополнительно внести материалы, улучшающие структуру грунта, а также удобрения или препараты для борьбы с вредителями и болезнями. Перекопка также важна, если планируется посев сидератов — растений, которые обогащают почву и повышают её плодородие.

Когда перекопка не требуется?

Владельцы участков с легкой и песчаной почвой могут обойтись без осенней перекопки. Достаточно убрать остатки растительности и провести профилактическую обработку почвы растворами против патогенных микроорганизмов. Это помогает поддерживать здоровье почвы без необходимости её дополнительной обработки.

Как правильно перекапывать?

Если принято решение перекопать грядки, важно соблюдать несколько простых правил:

  • Делать это лучше в солнечную погоду, чтобы почва быстрее просыхала.
  • Глубина перекопки должна составлять не более чем на штык лопаты.
  • Переворачивать комья земли следует так, чтобы корни сорняков оказывались наверху и высыхали, что приведёт к их гибели.

Таким образом, решение о необходимости осенней перекопки зависит от конкретных условий участка. Для некоторых типов почвы это полезно, для других — лишняя трата времени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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