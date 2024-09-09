Осенние ошибки: что убивает ваши розы перед зимой и как этого избежать

Чем подкормить розы осенью: выбор удобрений и их дозировки

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многолетние розы, несмотря на свою красоту и долговечность, не очень хорошо переносят зимние морозы, даже если их тщательно укрывать. Простого укрытия, к сожалению, недостаточно, чтобы обеспечить растению комфортную зимовку и последующее пышное цветение. После окончания цветения розы необходимо подкормить, чтобы они смогли восстановить силы и подготовиться к холодам.

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Подкормка как важный этап подготовки

После обрезки и завершения периода цветения растениям необходимо восполнить силы. Это можно сделать, добавляя питательные вещества. Подкормка роз осенью помогает укрепить корни, ускорить процесс формирования новых почек и побегов, а также повысить устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Какие удобрения использовать?

Для осенней подкормки корней роз часто применяются минеральные удобрения: суперфосфат (20-25 г на куст), калимагнезия (25-30 г) и сульфат калия (10-15 г). Эти вещества помогают подготовить розы к зиме, укрепляя их иммунитет. Поклонники народных методов также рекомендуют использовать органические средства, такие как порошок из яичной скорлупы, луковая шелуха или банановая кожура. Однако такие средства не всегда позволяют точно рассчитать дозировку, что может негативно сказаться на состоянии растения, особенно с учётом его возраста и климатических условий.

Важность укрытия

Не стоит забывать о правильном укрытии растений на зиму, ведь это предотвращает выпревание побегов и образование гнили. Розы требуют как качественного питания, так и надёжной защиты, чтобы успешно пережить зимний период и радовать своим цветением в следующем сезоне.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

