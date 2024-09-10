Когда собирать морковь, капусту и зелень: рекомендации

При сборе овощей важно ориентироваться не на календарь, а на фактические погодные условия. Теплолюбивые культуры, такие как перец, томаты, баклажаны и физалис, нужно собирать до первых заморозков.
Зелень, включая петрушку, сельдерей, кинзу и укроп, хоть и способна выдержать лёгкие заморозки, теряет в качестве. Поэтому собирать её стоит до понижения температуры.
Корнеплоды, такие как морковь, репа и редька, убирают в сентябре. Лёгкие заморозки они переносят, но повреждения могут ухудшить их сохранность. Морковь следует собирать, если ботва начинает сохнуть и желтеть или если появляются белые отростки на корнях.
Среднеспелые сорта капусты начинают собирать в начале сентября, они идеально подходят для заготовок. Поздние сорта выдерживают заморозки до -5°C и их собирают до конца месяца.
Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae). Название происходит от греч. φυσαλίς — «пузырь», что связано с формой чашечки, окружающей плод.
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