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Когда собирать морковь, капусту и зелень: рекомендации

Не дайте урожаю замёрзнуть: когда приступать к сбору овощей
0:59
Садоводство

При сборе овощей важно ориентироваться не на календарь, а на фактические погодные условия. Теплолюбивые культуры, такие как перец, томаты, баклажаны и физалис, нужно собирать до первых заморозков.

Не дайте урожаю замёрзнуть: когда приступать к сбору овощей
Фото: flickr.com by liz west, CC BY 2.0

Зелень, включая петрушку, сельдерей, кинзу и укроп, хоть и способна выдержать лёгкие заморозки, теряет в качестве. Поэтому собирать её стоит до понижения температуры.

Корнеплоды, такие как морковь, репа и редька, убирают в сентябре. Лёгкие заморозки они переносят, но повреждения могут ухудшить их сохранность. Морковь следует собирать, если ботва начинает сохнуть и желтеть или если появляются белые отростки на корнях.

Среднеспелые сорта капусты начинают собирать в начале сентября, они идеально подходят для заготовок. Поздние сорта выдерживают заморозки до -5°C и их собирают до конца месяца.

Уточнения

Физа́лис (лат. Phýsalis) — самый крупный род растений семейства Паслёновые (Solanaceae). Название происходит от греч. φυσαλίς — «пузырь», что связано с формой чашечки, окружающей плод.

Описание

Многолетние (гораздо реже однолетние) травянистые растения с одревесневающим у основания стеблем. Теплолюбивы, большинство практически не переносят заморозки, хотя есть и исключения.
Характерной особенностью всех физалисов является плод-ягода, заключённый в похожую на китайский бумажный фонарик оболочку-чехлик из сросшихся чашелистиков. Чашечка в первое время после отцветания растёт заметно быстрее плода. При полном созревании плода чашечка высыхает, и её цвет изменяется.
 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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