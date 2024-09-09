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Уход за поздней капустой в сентябре

Уход за поздней капустой в осенний период: от полива до хранения
1:07
Садоводство

Сентябрь — важный месяц для поздней капусты, когда нужно сосредоточиться на уходе, чтобы обеспечить хороший урожай. Основные задачи в этот период включают регулярный полив, подкормку и профилактику вредителей.

Уход за поздней капустой в осенний период: от полива до хранения
Фото: unsplash.com by Marta Reis, PDM

Если осень выдалась сухой, полив капусты следует проводить два-три раза в неделю, уменьшая частоту по мере приближения сбора урожая. За 2,5 недели до уборки урожая полив следует полностью прекратить.

С понижением температуры воздуха и повышением влажности в сентябре важно скорректировать норму полива. Под каждый куст следует вносить 3-4 литра воды. Также рекомендуется поливать сами кочаны из лейки с мелкими ячейками, чтобы равномерно распределить влагу.

При сборе урожая из сухой почвы и извлечении кочанов с сухими корнями, их можно хранить в подвале до весны, подвесив за корень. Однако если урожай собран после продолжительных дождей, кочаны могут начать гнить, что потребует более тщательного контроля условий хранения.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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