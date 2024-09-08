Обрезка кустов в сентябре: какие именно нужно прищипнуть и почему?

Важные сентябрьские работы с кустарниками на даче: что необходимо сделать

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приходом осени садоводам необходимо уделить особое внимание обрезке кустарников на участке. Правильная и своевременная обрезка позволит подготовить растения к зимовке, а также улучшить их цветение и плодоношение в следующем сезоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Осеннюю обрезку лучше всего проводить в сентябре, когда рост большинства кустов замедляется, но они еще не впали в глубокий сон. В это время года необходимо позаботиться об обрезке следующих видов кустарников:

Розы

Одна из самых популярных культур на дачных участках нуждается в осенней обрезке. В сентябре необходимо:

укоротить побеги на 30-40 см, чтобы растение не вытягивалось;

удалить все поврежденные, засохшие и слабые побеги;

сформировать аккуратную, компактную крону для лучшей перезимовки.

Гортензии

Эти красивоцветущие кустарники также требуют сентябрьской обрезки.

Необходимо:

удалить отцветшие соцветия, срезая их до первой пары здоровых листьев;

укоротить побеги, оставив 3-5 почек;

прорядить загущенные кусты, убирая старые, слабые и больные стебли.

Спиреи

Для этих декоративных кустарников сентябрь — подходящее время для обрезки.

Нужно:

подрезать верхушки побегов, оставив 5-10 см;

удалить старые, одревесневшие стволы;

прореживать внутреннюю часть куста для лучшего освещения и проветривания.

Барбарис

Эффектные кустарники с яркой осенней окраской также требуют сентябрьской обрезки:

удалить все поврежденные и сухие ветви;

прореживание загущенных участков куста для улучшения воздухообмена;

слегка укоротить верхушки побегов.

Чтобы ваши кусты хорошо перезимовали и радовали пышным цветением или обильным урожаем в следующем сезоне, не откладывайте их обрезку на октябрь. Сентябрь — самое оптимальное время для этой важной садовой процедуры.

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).



Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

