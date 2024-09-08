Обрезка кустов в сентябре: какие именно нужно прищипнуть и почему?

С приходом осени садоводам необходимо уделить особое внимание обрезке кустарников на участке. Правильная и своевременная обрезка позволит подготовить растения к зимовке, а также улучшить их цветение и плодоношение в следующем сезоне.
Осеннюю обрезку лучше всего проводить в сентябре, когда рост большинства кустов замедляется, но они еще не впали в глубокий сон. В это время года необходимо позаботиться об обрезке следующих видов кустарников:
Одна из самых популярных культур на дачных участках нуждается в осенней обрезке. В сентябре необходимо:
Эти красивоцветущие кустарники также требуют сентябрьской обрезки.
Необходимо:
Для этих декоративных кустарников сентябрь — подходящее время для обрезки.
Нужно:
Эффектные кустарники с яркой осенней окраской также требуют сентябрьской обрезки:
Чтобы ваши кусты хорошо перезимовали и радовали пышным цветением или обильным урожаем в следующем сезоне, не откладывайте их обрезку на октябрь. Сентябрь — самое оптимальное время для этой важной садовой процедуры.
Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.