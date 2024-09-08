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Ключ к плодородию: какие растения нужно высаживать на даче осенью?

Оздоровление дачной почвы: лучшие культуры для осенней посадки
2:32
Садоводство » Советы

Если на вашем дачном участке почва истощена, переуплотнена или имеет другие проблемы, самое время подготовить её к оздоровлению. Осенью, когда природа замедляет свой рост, отлично подходит для высадки растений, которые помогут "исправить" плодородие грунта.

Оздоровление дачной почвы: лучшие культуры для осенней посадки
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Восстановление истощённой почвы

Если ваша почва истощена из-за многолетнего использования под растения, ее нужно насытить органическими веществами. Отличным решением станет посев сидератов — специальных культур, которые улучшают состав и структуру грунта.

Лучшие сидераты для осенней посадки — озимая рожь, овес, горчица, фацелия. Эти растения мощными корневыми системами рыхлят плотный грунт, накапливают питательные вещества и обогащают почву органикой. После заделки их в грунт ваша земля станет плодороднее и мягче.

Борьба с переуплотнением

Если почва на участке слишком тяжелая и переуплотненная, это значительно снижает ее воздухо- и влагопроницаемость. Для устранения этой проблемы идеальны растения с глубокой корневой системой — такие как редька масличная, рапс, люпин.

Корни этих культур способны пронизывать плотную землю, рыхля ее и улучшая аэрацию. Кроме того, после заделки в грунт их растительная масса обогатит почву гумусом. Это сделает ее более рыхлой и легкой.

Устранение кислотности

Если ваша почва имеет кислую реакцию среды, под посадку сидератов нужно внести известняковые материалы — доломитовую муку или мел. Это повысит pH грунта, сделав его более благоприятным для культур.

Подготовка участка

Перед высадкой сидеральных растений очистите почву от сорняков, перекопайте ее и разровняйте. Мощная корневая система сидератов хорошо разовьется только в чистом, хорошо подготовленном грунте.

Посейте выбранные культуры, как только позволит погода, — в сентябре-октябре. В течение зимы и весны они будут активно развиваться, а весной их можно будет заделать в почву, обогащая ее перед посадкой овощей и цветов.

Такая простая и эффективная мера поможет "исправить" даже самую истощенную или переуплотненную почву на вашей даче. Ваши растения будут расти намного лучше, если подготовить для них здоровый, плодородный грунт.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
Почва состоит из почвенных горизонтов, образующих почвенный профиль, характеризуется плодородием. Многообразие почв отражено в разных типах почв. Почвы изучает особая наука — почвоведение, а также агрономия, геология, грунтоведение, геохимия и другие научные направления. Почвы и подводные илы образуют особую оболочку Земли — педосферу, которая активно взаимодействует с соседними геосферами.
Почвы, существенным образом преобразованные в результате длительного агротехнического воздействия, называются агрозёмами.

Как улучшить истощённую почву. Это нужно сделать осенью!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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