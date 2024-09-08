Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снова за руль: обязательно ли занятия с инструктором после длительного перерыва?
Старовойт оценил, во сколько обойдётся восстановление дорог Курской области
Профессиональная уборка: как изменились цены на услуги в 2024 году
Курица с луком и чесноком в сливочном соусе: она тушится в духовке на рисе
Тренер Гладилин уверен, что российские футболисты не уступают сборным Европы и мира
Не только легендарный мейн-кун: знакомимся с другими большими кошачьими
В Таджикистане рассчитывают, что в этом году страну посетят 300 тысяч россиян
Ученые создали материал для защиты ДНК в биокомпьютерах
Как не попасть на такси при покупке подержанного авто

Сверхспособности вредителя: что делает колорадского жука таким неуловимым?

Почему колорадский жук всё равно возвращается: главные причины его живучести
2:10
Садоводство » Вредители и болезни

Несмотря на десятилетия борьбы с этим насекомым, оно по-прежнему продолжает наносить значительный вред урожаю овощеводов. В чём же кроется секрет живучести и устойчивости колорадского жука?

Почему колорадский жук всё равно возвращается: главные причины его живучести
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, CC BY-SA 4.0

Невероятная плодовитость

Главная причина живучести колорадского жука заключается в его огромной плодовитости. Один жук способен отложить до 500 яиц, из которых затем вылупляются личинки. Личинки быстро растут, активно питаются листьями растений и за 2-3 недели превращаются во взрослых особей. Таким образом, за один сезон может быть несколько поколений вредителя. Это делает борьбу с ним очень трудной задачей.

Быстрая адаптация к условиям

Колорадский жук отличается высокой способностью быстро адаптироваться к изменениям среды. Он легко приспосабливается к новым климатическим условиям, появлению новых сортов растений-хозяев, а также к воздействию различных химических препаратов. Именно поэтому многие инсектициды со временем перестают быть эффективными против этого вредителя.

Высокая плодовитость в сочетании с мощной адаптивностью обеспечивает колорадскому жуку практически неуязвимость к большинству обычных методов борьбы. К тому же, он отличается высокой жизнестойкостью — личинки и взрослые особи могут долгое время оставаться без пищи.

Комплексный подход — единственный выход

Чтобы успешно противостоять колорадскому жуку, необходимо применять комплекс разных методов борьбы. Важно сочетать механические (сбор вручную), биологические (использование энтомофагов) и химические (обработка инсектицидами) способы. Только в этом случае можно рассчитывать на стабильный контроль численности этого опасного вредителя.

Кроме того, необходимо постоянно разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы борьбы. Ведь эволюция колорадского жука продолжается, и он будет искать все новые пути выживания. Только системный подход и бдительность садоводов помогут справиться с этим сложным вредителем.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана, белены, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства.

Как избавиться от вредителей картофеля?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
От выбора ингредиентов до последних штрихов: полное руководство по созданию идеальных щей
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Сводка с фронта: унылое заседание "формата Рамштайн", армия России готовит угледарский котёл
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Последние материалы
Как не попасть на такси при покупке подержанного авто
Преждевременное старение: как защитить кожу от гаджетов и солнца
Минтранс объяснил, как сэкономить на авиабилетах
Казахстан сыграл вничью с Норвегией
Biological Psychiatry: обезболивающий эффект медитации не связан с самовнушением
Россия построит сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей
Масло или сыворотка: секреты здорового ухода за кожей от эксперта
Как научиться подтягиваться: секрет успеха
Как выбрать качественные материалы для ремонта квартиры
Лисички с картофелем: простое, сытное и очень вкусное второе блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.