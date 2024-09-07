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Повышаем иммунитет растений с помощью янтарной кислоты

Как использовать янтарную кислоту для лучшего роста и развития растений
2:29
Садоводство » Советы

Янтарная кислота — это вещество, которое играет важную роль в жизнедеятельности растений и их устойчивости к стрессовым факторам. Использование янтарной кислоты в качестве подкормки для растений в огороде может принести множество преимуществ. Какие культуры нуждаются в этой добавке и как её правильно применять?

Как использовать янтарную кислоту для лучшего роста и развития растений
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Для чего нужна янтарная кислота растениям?

Янтарная кислота участвует в процессах дыхания, фотосинтеза и энергетического обмена растений. Она повышает их устойчивость к неблагоприятным внешним условиям, таким как засуха, заморозки, избыток влаги или болезни. Применение янтарной кислоты способствует:

  • улучшению роста и развития растений;
  • повышению завязываемости и качества плодов;
  • ускорению созревания культур;
  • повышению иммунитета к болезням и вредителям.

Какие культуры нуждаются в подкормке янтарной кислотой?

Особенно эффективно применение янтарной кислоты для следующих овощных и плодовых культур:

  • томаты, перцы, баклажаны — для улучшения завязываемости плодов и увеличения их размера;
  • огурцы — для повышения устойчивости к стрессовым факторам;
  • клубника, малина, смородина — для увеличения урожайности и качества ягод;
  • картофель — для повышения содержания крахмала и ускорения созревания;
  • зелёные культуры — для улучшения роста и сохранения товарного вида.

Как правильно вносить янтарную кислоту?

Янтарную кислоту можно вносить в виде водного раствора или почвенной подкормки. Оптимальные сроки — предпосадочная обработка семян или рассады, а также 2-3 подкормки в период активного роста и плодоношения.

Пропорции:

  • для обработки семян или рассады: 0,01-0,02% раствор;
  • для внесения в почву: 1-2 г на 1 кв. м под перекопку;
  • для внекорневой подкормки: 0,01-0,02% раствор.

Важно! Не превышайте рекомендуемые дозы — избыточное применение может навредить растениям.

Применяя янтарную кислоту в уходе за огородными культурами, вы значительно повысите их урожайность и устойчивость к неблагоприятным факторам. Попробуйте и убедитесь сами в эффективности этой полезной добавки!

Это интересно! Помидоры через три дня после полива янтарной кислотой
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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