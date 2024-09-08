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Как избавиться от грызунов в саду

Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
1:31
Садоводство

Удалите потенциальные укрытия

Уберите мусор, высокую траву или кучи древесины, которые грызуны могут использовать в качестве укрытий. Поддерживайте порядок в саду и не захламляйте его.

Грызуны в саду: проверенные способы, как от них избавиться
Фото: openverse.org by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Щели

Осмотрите свой сад на наличие небольших отверстий или щелей в заборах, стенах или фундаменте. Загерметизируйте эти места такими материалами, как проволочная сетка, герметик, чтобы предотвратить проникновение грызунов.

Ограничьте их доступ к пище

Убедитесь, что любые источники пищи в вашем саду, такие как кормушки для птиц или компостные контейнеры, надежно закреплены и недоступны для грызунов. Храните корм для домашних животных в контейнерах, защищенных от грызунов.

Используйте физические барьеры

Установите заборы или сетку вокруг своего сада, чтобы создать барьер, препятствующий проникновению грызунов. 

Отпугивающие средства для растений

Некоторые растения, такие как мята, чеснок или бархатцы, обладают естественными репеллентными свойствами, которые не нравятся грызунам. Подумайте о том, чтобы посадить их по всему саду, чтобы отпугнуть грызунов.

Установка ловушек

Стратегически расставьте ловушки для грызунов по всему саду, чтобы поймать любых грызунов, которые могли уже проникнуть внутрь. Следуйте инструкциям, прилагаемым к ловушкам, и регулярно проверяйте их.

 

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.13) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 современных вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.
 

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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