Как избавиться от тли на розах: полезные советы

Тли больше не увидите: вот как с ней бороться на розах

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вывести тлю на розах

Розы, почитаемые за свою потрясающую красоту, часто становятся жертвами различных вредителей, среди которых тля является одним из самых распространенных виновников. К другим частым захватчикам относятся гусеницы, жуки и пилильщики.

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В то время как специализированные продукты из садоводческих магазинов могут помочь в борьбе с этими вредителями, существуют также эффективные и экологически чистые методы.

Одним из самых безопасных и эффективных способов обработки роз от тли является использование мыльного раствора. Для приготовления растворите 300 грамм твердого или жидкого мыла в 10 литрах горячей воды. Очень важно дать раствору остыть, прежде чем наносить его на розы, так как горячая вода может нанести вред растениям.

После остывания перелейте раствор в бутылку с пульверизатором и тщательно опрыскайте пораженные участки кустов, убедившись, что вы покрываете как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев, где часто прячется тля.

Это экологически чистый метод, который не включает в себя агрессивные химикаты, что делает его безопасным как для вашего сада, так и для полезных насекомых.

В дополнение к использованию мыльного раствора, вы можете внедрить в свой сад естественных хищников, таких как божьи коровки и златоглазки, которые питаются тлей и помогают держать их популяцию под контролем.

Посадка сопутствующих растений, таких как бархатцы, чеснок и зеленый лук, рядом с розами также может отпугнуть тлю и других вредителей.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять вирусы растений и вызывать у растений такие аномалии, как галлы и галлоподобные образования.





Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.



