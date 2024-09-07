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Как избавиться от тли на розах: полезные советы

Тли больше не увидите: вот как с ней бороться на розах
1:42
Садоводство

Как вывести тлю на розах

Розы, почитаемые за свою потрясающую красоту, часто становятся жертвами различных вредителей, среди которых тля является одним из самых распространенных виновников. К другим частым захватчикам относятся гусеницы, жуки и пилильщики.

Тли больше не увидите: вот как с ней бороться на розах
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5

В то время как специализированные продукты из садоводческих магазинов могут помочь в борьбе с этими вредителями, существуют также эффективные и экологически чистые методы.

Одним из самых безопасных и эффективных способов обработки роз от тли является использование мыльного раствора. Для приготовления растворите 300 грамм твердого или жидкого мыла в 10 литрах горячей воды. Очень важно дать раствору остыть, прежде чем наносить его на розы, так как горячая вода может нанести вред растениям.

После остывания перелейте раствор в бутылку с пульверизатором и тщательно опрыскайте пораженные участки кустов, убедившись, что вы покрываете как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев, где часто прячется тля.

Это экологически чистый метод, который не включает в себя агрессивные химикаты, что делает его безопасным как для вашего сада, так и для полезных насекомых.

В дополнение к использованию мыльного раствора, вы можете внедрить в свой сад естественных хищников, таких как божьи коровки и златоглазки, которые питаются тлей и помогают держать их популяцию под контролем.

Посадка сопутствующих растений, таких как бархатцы, чеснок и зеленый лук, рядом с розами также может отпугнуть тлю и других вредителей.

 

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять вирусы растений и вызывать у растений такие аномалии, как галлы и галлоподобные образования.
 

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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