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Как восстановить истощённую почву после картофеля? Попробуйте белую горчицу

Преимущества посадки белой горчицы для улучшения почвы под картофель
2:09
Садоводство

Картофель — одна из самых популярных культур, которую выращивают практически на каждом дачном участке. Однако из-за того, что картофельные грядки обычно занимают значительные площади, менять место посадки ежегодно, как рекомендуют агротехнические правила, довольно сложно. Это приводит к истощению почвы, снижению её плодородности и увеличению вероятности распространения болезней и вредителей.

Преимущества посадки белой горчицы для улучшения почвы под картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Простой метод восстановления почвы

Одним из самых эффективных и недорогих способов восстановления почвы для будущих посадок картофеля является использование сидератов. Они помогают улучшить структуру почвы, обогащают её питательными веществами и оздоравливают грунт.

Почему стоит выбрать белую горчицу?

Из всех возможных сидератов особого внимания заслуживает белая горчица. Этот вид растений обладает множеством преимуществ:

Обогащение почвы

Белая горчица насыщает почву важными элементами, такими как калий и фосфор. Эти элементы необходимы для полноценного роста картофеля, и благодаря им можно значительно улучшить качество урожая следующего сезона.

Оздоровление почвы

Белая горчица известна своими свойствами как природный фунгицид и инсектицид. Это значит, что она помогает подавить развитие патогенной микрофлоры и снижает количество вредителей в почве. Таким образом, посадка горчицы не только восстанавливает плодородие земли, но и способствует её оздоровлению.

Улучшение структуры почвы

Белая горчица способствует улучшению структуры почвы, делая её более рыхлой и проницаемой для влаги и воздуха. Это особенно важно для картофеля, который требует хорошей аэрации корневой системы.

Посадка белой горчицы после сбора картофеля — это простой и экономичный способ восстановить почву и подготовить её для будущих урожаев. Горчица прорастает быстро и начинает активно действовать на почву, улучшая её качество.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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