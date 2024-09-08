Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества посадки белой горчицы для улучшения почвы под картофель
Сравнение Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R: что выбрать
Как упорядочить кухню: избавляемся от ненужных приборов и декора
Почему ГАЗ САЗ-3507 оставался на рынке до 2020 года
Губернатор Солодов призывает отказаться от вертолётных экскурсий на Камчатке
Армия РФ и не думала останавливать наступление южнее Покровска
Voyah Passion 2024: гибридная новинка на российском рынке
Породы собак, которые не знают страха: настоящие защитники
Салат из яиц и авокадо: вкусно, просто и быстро

Как избавиться от слизней без химикатов: что действительно работает

Вредные советы по борьбе со слизнями в огороде
2:25
Садоводство

Слизни представляют собой серьёзную угрозу для садов и огородов, поскольку они поедают практически все растения на своём пути. Из-за их всеядности и быстрого размножения борьба с этими вредителями может стать серьёзной проблемой для дачников.

Вредные советы по борьбе со слизнями в огороде
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Существует несколько способов борьбы со слизнями, но важно понимать, какие из них эффективны, а какие могут даже навредить растениям.

Эффективные способы борьбы со слизнями

Механический сбор

Это один из самых простых и экологичных методов. Слизней можно собирать вручную, особенно после дождя или в вечернее время, когда они наиболее активны. Этот метод требует времени и усилий, но он позволяет избежать использования химикатов, которые могут негативно сказаться на урожае.

Использование моллюскоцидов

Если слизней слишком много, можно прибегнуть к помощи специальных препаратов — моллюскоцидов. Они эффективно уничтожают вредителей, но при этом могут оказать негативное воздействие на качество плодов. После применения моллюскоцидов употребление овощей и фруктов с участка будет небезопасным в течение определённого времени, что является основным недостатком данного метода.

Неэффективные или опасные методы

Яичная скорлупа

Один из популярных народных методов заключается в том, чтобы посыпать почву измельчённой яичной скорлупой. Считается, что слизни не смогут передвигаться по такому барьеру. Однако на практике этот метод не приносит заметных результатов — слизни продолжают свободно перемещаться по грядкам.

Кипяток

Ещё один способ — использование кипятка для уничтожения слизней. Однако для его реализации вам всё равно придётся предварительно собрать вредителей. Этот метод не является полноценным решением проблемы и требует значительных усилий.

Соль

Метод с солью считается крайне опасным и вредным для почвы. Действительно, слизни погибнут от контакта с солью, но она также уничтожит полезные свойства почвы и может нанести ущерб культурам, растущим на участке. Это один из самых вредных способов борьбы со слизнями, от которого лучше отказаться.

Таким образом, при борьбе со слизнями важно выбирать методы, которые не навредят растениям и почве.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как восстановить почву после томатов?

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
Минимализм уходит в прошлое: советы по обновлению интерьера
Белый цвет и минимализм больше не в моде: какие тренды в интерьере уйдут в прошлое
Готовим вкуснейшие щи: пошаговый рецепт и советы по приготовлению
Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву
Ракета "Искандер" в Донбассе уничтожила 50 французских наёмников Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Электросамокаты и велосипеды: новые вызовы для водителей на переходах
Как сделать маленькую кухню просторной и уютной: эффективные решения для любого бюджета
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов
Последние материалы
Преимущества посадки белой горчицы для улучшения почвы под картофель
Сравнение Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R: что выбрать
Как упорядочить кухню: избавляемся от ненужных приборов и декора
Вредные советы по борьбе со слизнями в огороде
Почему ГАЗ САЗ-3507 оставался на рынке до 2020 года
Губернатор Солодов призывает отказаться от вертолётных экскурсий на Камчатке
Армия РФ и не думала останавливать наступление южнее Покровска
Voyah Passion 2024: гибридная новинка на российском рынке
Породы собак, которые не знают страха: настоящие защитники
Салат из яиц и авокадо: вкусно, просто и быстро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.