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Как восстановить почву после томатов: секреты опытных дачников

Что нужно посеять сразу после сбора урожая томатов
2:02
Садоводство

После сбора урожая томатов важно не только удобрить и дезинфицировать грядки, но и позаботиться о восстановлении структуры почвы. Один из эффективных способов — посев сидератов, таких как горчица, которая помогает улучшить качество земли. Опытные дачники используют этот метод, зная о его пользе для почвы после интенсивного выращивания томатов.

Что нужно посеять сразу после сбора урожая томатов
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Как правильно посеять горчицу после томатов

Подготовка почвы

После того как урожай томатов собран, нужно разровнять землю плоскорезом. Важно не убирать верхний слой почвы, так как он всё ещё содержит полезные вещества.

Посев сидератов

На подготовленном участке следует сформировать неглубокие бороздки. Дно бороздок нужно слегка утрамбовать, чтобы создать подходящую среду для посева семян горчицы. В каждую бороздку равномерно высыпьте горчичные семена.

Удобрение и компост

После того как семена посеяны, их необходимо присыпать биогумусом. Биогумус не только питает почву, но и помогает семенам быстрее прорасти. Следующий слой — это компост, который защитит посевы и обогатит почву.

Полив

После завершения всех этапов посева сидератов, нужно обильно полить грядки. Горчица прорастает достаточно быстро, и первые всходы появятся уже через 2-3 недели.

Заделка в почву

Когда горчица вырастет, её нужно заделать в почву. Это снова можно сделать с помощью плоскореза, аккуратно подрезая зелень и перемешивая её с землёй. Часть зелёной массы должна остаться на поверхности, а другая — быть заделана в почву.

Укрытие на зиму

Для ускорения процесса восстановления почвы после заделки сидератов рекомендуется ещё раз полить грядки. На зиму грядки можно присыпать компостом или замульчировать скошенной травой, чтобы защитить почву от выветривания и сохранить её плодородные свойства.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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