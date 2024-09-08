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Три простых правила для отличного урожая капусты осенью

Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период
1:35
Садоводство

Чтобы получить качественный урожай капусты, важно провести несколько необходимых процедур в осенний период. Сейчас у дачников есть достаточно времени, чтобы выполнить ключевые действия, которые положительно скажутся на урожайности. Правильный уход, вовремя проведённые процедуры помогут сформировать плотные и здоровые кочаны.

Как обеспечить капусту необходимыми питательными веществами в осенний период
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Что необходимо сделать с капустой прямо сейчас

Обеспечьте капусту влагой

Недостаток влаги может серьёзно сказаться на урожайности. Без регулярного полива кочаны могут не сформироваться должным образом, а если увлажнение будет происходить нерегулярно, это приведёт к растрескиванию кочанов. Если сентябрь оказался засушливым, нужно следить за погодными условиями и регулярно поливать капусту. Однако за три недели до предполагаемого сбора урожая полив необходимо полностью прекратить, чтобы предотвратить переувлажнение и сохранить качество кочанов.

Обеспечьте капусту питательными веществами

Даже в этот период капуста всё ещё нуждается в подкормке. Для этого подходит проверенный состав удобрений, который поможет улучшить состояние растений. На ведро воды нужно взять две ложки суперфосфата, сульфата калия и сульфата магния. Полученным раствором необходимо поливать капусту, расходуя по ведру на каждый квадратный метр грядки.

Эти простые шаги помогут повысить качество урожая капусты, сделать кочаны плотными и предотвратить их растрескивание.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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