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Устали от плохого урожая? Вот как правильно собрать морковь в любых условиях

Как правильно выкапывать морковь: от финальной прополки до сушки
1:38
Садоводство

Когда урожай моркови уже близок, важно помнить о правильных методах сбора, чтобы овощи сохранили свои полезные свойства и не утратили свежесть. Есть несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при сборе урожая.

Как правильно выкапывать морковь: от финальной прополки до сушки
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Моменты, которые нужно учитывать

Подготовительный этап

Перед тем как приступить к сбору, важно провести финальную прополку. Удаление всех сорняков облегчит процесс выкапывания моркови и сделает его менее трудоёмким. Чистая грядка позволяет сосредоточиться на извлечении корнеплодов.

Выбор способа

Метод выкапывания моркови зависит от типа почвы на участке. Если земля лёгкая и хорошо обработанная, морковь можно просто аккуратно выдернуть. В случае плотной или глинистой почвы лучше использовать вилы, чтобы не повредить корнеплоды.

Удаление ботвы

После сбора урожая ботву необходимо обрезать как можно скорее, чтобы предотвратить потерю влаги и увядание моркови. Используйте нож или секатор, оставляя всего пару сантиметров ботвы, чтобы не нарушить структуру плодов.

Сушка

После сбора морковь необходимо выложить на землю для естественной сушки на несколько часов. Важно аккуратно стряхнуть излишки земли, но не полностью очищать корнеплоды, чтобы они сохранили свои свойства. После сушки можно удалить остатки почвы и отправить урожай на хранение.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваш урожай моркови свежим и полезным на долгое время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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