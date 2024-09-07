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Секрет успешного урожая: как вовремя собрать созревшую тыкву

Как понять, что тыква готова к сбору: проверенные методы
1:27
Садоводство

Сбор урожая тыквы — это долгожданное событие для многих садоводов, ведь этот овощ не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Чтобы собрать тыкву вовремя, важно знать ключевые признаки её зрелости.

Как понять, что тыква готова к сбору: проверенные методы
Фото: commons.wikimedia.org by Fredde 99, CC BY-SA 3.0

Признаки зрелости тыквы

Цвет

Один из первых показателей готовности тыквы к сбору — это её цвет. У зрелой тыквы он становится насыщенным и ярким. В зависимости от сорта, это может быть оранжевый, жёлтый или другой характерный оттенок. Основное правило: тыква должна иметь красивую, глубокую окраску.

Матовость

Если кожица тыквы блестит, это значит, что она ещё не готова к сбору. Зрелая тыква имеет матовую поверхность, что свидетельствует о её готовности.

Звук

Определить зрелость тыквы можно и по звуку. Если при постукивании вы слышите глухой звук, значит, тыква созрела и готова к сбору. Ещё один признак — надавите на кожуру: она должна оставаться целой и не деформироваться.

Стебли

Сухая и жёсткая листва — это ещё один показатель зрелости тыквы. Стебель у зрелой тыквы тоже становится твёрдым и жёстким, что дополнительно подтверждает её готовность к сбору.
Зная эти простые, но важные признаки, можно вовремя собрать урожай тыквы, чтобы он был максимально вкусным и полезным.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом "тыква" в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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