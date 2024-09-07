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Как простой осенний полив может спасти ваши хризантемы от зимней гибели

Как правильно поливать хризантемы осенью для подготовки к зиме
1:15
Садоводство

Осенний уход за многолетними цветами, такими как хризантемы, играет важную роль в подготовке их к зиме. Один из ключевых аспектов — правильный полив. Многим дачникам важно помнить, что своевременный полив помогает растению лучше переносить холодные месяцы.

Как правильно поливать хризантемы осенью для подготовки к зиме
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Важно дождаться сухой погоды и полить цветы — примерно половина ведра воды на каждый куст. Процедуру необходимо повторять каждую неделю.

Однако правильный уход не ограничивается поливом. Через шесть часов после этого нужно внести удобрения, которые помогут растению подготовиться к зиме. На один квадратный метр клумбы потребуется 50 граммов суперфосфата и 25 граммов калийной соли.

Эти питательные вещества обеспечат дополнительную защиту от холодов. После внесения удобрений следует провести мульчирование слоем не менее 7 сантиметров. В качестве материала подойдут торф, здоровые листья или сено.

Таким образом, при соблюдении этих правил, ваши хризантемы смогут успешно пережить зиму и вновь радовать глаз своим цветением в следующем сезоне.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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