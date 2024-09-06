Осенний уход за розами: как подготовить цветы к зиме

Осенний ритуал: идеальная подготовка роз к зимнему периоду

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением осени у роз начинается вторая волна цветения, а у некоторых сортов — даже третья. Чтобы розы успешно перезимовали, необходимо тщательно подготовить их к зимнему периоду.

Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5

Важно обеспечить, чтобы побеги хорошо вызрели, а корневая система была крепкой и здоровой.

Несмотря на то что в начале сентября погода еще теплая и солнечная, уже через несколько недель могут наступить холодные ночи и дождливая погода. Поэтому сейчас самое время позаботиться о подготовке роз к зиме и внести необходимые удобрения.

Во-первых, следует провести осветление куста на нижнем ярусе. С середины сентября рыхление почвы вокруг роз прекращается. Из-за частых дождей почва становится переувлажненной, что способствует развитию различных заболеваний. Поэтому важно внимательно осмотреть кусты. Если обнаружены пятна или признаки заболеваний, необходимо удалить все больные листья и утилизировать их в костре.

Это касается как больных, так и здоровых кустов: удаление нижних листьев улучшает освещение и проветривание куста, что снижает риск распространения болезней и способствует лучшему вызреванию побегов.

После обрезки нужно провести профилактическую обработку от заболеваний, используя медьсодержащие препараты. При сильном поражении рекомендуется обрезать стебли до здоровой ткани, чуть выше почки. Листва на верхней части куста может быть оставлена, так как она продолжает выполнять свои функции. Полив в это время должен быть реже, но более обильным. В случае дождей полив можно исключить.

При обрезке соцветий необходимо проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать нежелательное раскрытие почек. Это может привести к росту новых побегов, которые не успеют вызреть и могут вымерзнуть зимой.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора.

