Золотые правила ухода за капустой, чтобы получить отличный урожай

Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Если вы хотите вырастить на своем участке действительно крепкие, сочные и вкусные кочаны капусты, то за их состояние нужно начинать беспокоиться уже сейчас. Июль и август - ключевые месяцы для формирования качественного урожая этой популярной овощной культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Итак, на что следует обратить особое внимание?

1. Регулярный полив

Капуста очень требовательна к влаге, поэтому по мере высыхания почвы ее нужно регулярно, но умеренно поливать. Оптимальный интервал - 2-3 раза в неделю. Поливайте кустики рано утром или вечером, стараясь не попадать водой на листья. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Особенно тщательно следите за влажностью почвы в период активного роста кочанов - с середины лета и до самого сбора урожая. Если в это время капуста будет испытывать недостаток влаги, кочаны могут получиться мелкими, плотными и грубыми.

2. Частичное рыхление

Одного полива для бурного роста капусты недостаточно - необходимо также рыхлить почву вокруг растений. Это улучшает газообмен в корнеобитаемом слое и препятствует образованию корки. Рыхлить нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхностные корни.

Еще один бонус от регулярного рыхления - оно способствует сохранению влаги в почве, что особенно важно в жаркие летние дни. А в период формирования кочанов это поможет избежать их растрескивания.

3. Подкормка минералами

Для получения крепких, сочных и выровненных по размеру кочанов капусте требуется сбалансированное минеральное питание. Вносить удобрения нужно в несколько приемов, соблюдая временные интервалы.

Первую подкормку проведите в начале лета раствором азотсодержащих удобрений (мочевина, аммиачная селитра). Это стимулирует активный рост вегетативной массы. Затем, ближе к середине сезона, подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями. Они обеспечат питание на этапе формирования кочанов.

Не забудьте также после каждого внесения подкормок окучить растения, это укрепит корневую систему.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

