Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
Российский турист свёл счеты с жизнью на Пхукете
CGH: ранний колоректальный рак может быть связан с числом старших братьев и сестёр
Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
Международная группа учёных выявила 125 вирусов у сельскохозяйственных животных
Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму
Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек
Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном
Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно

Золотые правила ухода за капустой, чтобы получить отличный урожай

Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке
2:20
Садоводство » Овощи

Если вы хотите вырастить на своем участке действительно крепкие, сочные и вкусные кочаны капусты, то за их состояние нужно начинать беспокоиться уже сейчас. Июль и август - ключевые месяцы для формирования качественного урожая этой популярной овощной культуры.

Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Итак, на что следует обратить особое внимание?

1. Регулярный полив

Капуста очень требовательна к влаге, поэтому по мере высыхания почвы ее нужно регулярно, но умеренно поливать. Оптимальный интервал - 2-3 раза в неделю. Поливайте кустики рано утром или вечером, стараясь не попадать водой на листья. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Особенно тщательно следите за влажностью почвы в период активного роста кочанов - с середины лета и до самого сбора урожая. Если в это время капуста будет испытывать недостаток влаги, кочаны могут получиться мелкими, плотными и грубыми.

2. Частичное рыхление 

Одного полива для бурного роста капусты недостаточно - необходимо также рыхлить почву вокруг растений. Это улучшает газообмен в корнеобитаемом слое и препятствует образованию корки. Рыхлить нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхностные корни.

Еще один бонус от регулярного рыхления - оно способствует сохранению влаги в почве, что особенно важно в жаркие летние дни. А в период формирования кочанов это поможет избежать их растрескивания.

3. Подкормка минералами

Для получения крепких, сочных и выровненных по размеру кочанов капусте требуется сбалансированное минеральное питание. Вносить удобрения нужно в несколько приемов, соблюдая временные интервалы.

Первую подкормку проведите в начале лета раствором азотсодержащих удобрений (мочевина, аммиачная селитра). Это стимулирует активный рост вегетативной массы. Затем, ближе к середине сезона, подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями. Они обеспечат питание на этапе формирования кочанов.

Не забудьте также после каждого внесения подкормок окучить растения, это укрепит корневую систему.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.

Капуста в сентябре. Продолжаем уход
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как обновить интерьер: избавляемся от устаревших диванов, шкафов и старомодного освещения
Как обновить интерьер: избавляемся от устаревших диванов, шкафов и старомодного освещения
Последние материалы
Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
Российский турист свёл счеты с жизнью на Пхукете
CGH: ранний колоректальный рак может быть связан с числом старших братьев и сестёр
Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке
Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
Международная группа учёных выявила 125 вирусов у сельскохозяйственных животных
Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму
Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек
Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном
Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.