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Золотые правила выкапывания моркови: советы огородникам

Как выкопать идеальную морковь: правила и хитрости для дачников
2:03
Садоводство » Овощи

Морковь — один из самых популярных и полезных корнеплодов, выращиваемых на дачных участках. Она не только вкусна, но и богата витаминами, минералами и другими ценными веществами. Чтобы получить хороший урожай моркови, важно не только правильно ухаживать за ней в процессе роста, но и грамотно проводить уборку корнеплодов.

Как выкопать идеальную морковь: правила и хитрости для дачников
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Определяем оптимальные сроки

Начинать выкапывать морковь следует, когда ботва начнет желтеть и увядать. Как правило, это происходит в сентябре-октябре, в зависимости от климатических условий региона. Идеальное время для уборки — когда ботва уже начала увядать, но еще не полностью засохла.

Если вы будете выкапывать морковь слишком рано, корнеплоды будут мелкими и водянистыми. А если слишком поздно — могут пострадать от холодов и, наоборот, стать грубоватыми и деревянистыми.

Подготавливаем инструменты

Для выкапывания моркови вам понадобятся следующие инструменты:

  • лопата (желательно узкая и заострённая);
  • вилы;
  • грабли;
  • ведро или ящик.

Перед началом работ убедитесь, что все инструменты исправны и хорошо заточены. Это позволит аккуратно выкопать корнеплоды, не повреждая их.

Технология выкапывания

  1. Начните с того, что аккуратно окопайте грядку с морковью по периметру, чтобы подрезать боковые корни. Сделайте это на глубину примерно 15-20 см.
  2. Далее, используя вилы или лопату, осторожно подкопайте морковь, стараясь не повредить корнеплоды. Поднимайте их за ботву, но не тяните за нее.
  3. После выкапывания аккуратно очистите морковь от земли, используя грабли. Не трите и не мойте корнеплоды сразу, чтобы они дольше хранились.
  4. Уложите выкопанную морковь в ведра или ящики для дальнейшего хранения. Сразу отберите поврежденные или больные экземпляры — они не подлежат длительному хранению
Как правильно собрать урожай моркови?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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