Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву

Как определить, что тыква созрела? Главные подсказки для дачников

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание тыквы на дачном участке - довольно популярное занятие среди садоводов-любителей. Эта культура неприхотлива в уходе и может похвастаться широким кулинарным применением. Однако определить, когда именно пора собирать урожай тыквы, не всегда просто. Многие дачники сталкиваются с этой проблемой и упускают момент, когда плоды достигли оптимальной спелости.

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Как же правильно определить, что тыква готова к сбору?

Существует несколько основных признаков, на которые следует обратить внимание.

Окрас тыквы

Одним из главных показателей зрелости тыквы является окрас ее кожуры. По мере созревания плода кожура меняет цвет - от зеленоватого или желтоватого до насыщенного оранжевого или коричневатого, в зависимости от сорта. Хорошо вызревшая тыква имеет глубокий, ровный цвет, без пятен и полос.

Звук при постукивании

Ещё один простой способ определить спелость тыквы - постукать по ней. Если плод изданет глухой, пустой звук, значит, он уже созрел. Если же звук будет более звонким и полным, то тыкву еще рано собирать.

Состояние плодоножки

Обратите внимание и на состояние плодоножки. Если она подсохла и легко отделяется от плода, то это верный признак готовности тыквы к сбору. Если же плодоножка еще зеленая и крепко держится, то тыква нуждается в дальнейшем дозревании на грядке.

Пробный укус

Ещё один действенный способ проверки спелости тыквы - попробовать небольшой кусочек плода. Если мякоть сладкая, хрустящая и легко разрезается, значит, тыква готова к употреблению. Если же мякоть жесткая, водянистая и не так сладка, то тыкву еще рано срезать.

Сроки созревания тыквы

Кроме того, важно учитывать, что сроки созревания тыквы могут варьироваться в зависимости от сорта и климатических условий региона. Ранние сорта, как правило, дозревают уже через 90-100 дней после появления всходов, а поздние - ближе к 120-140 дням. Поэтому, ориентируясь на эти сроки, можно примерно определить оптимальное время для сбора урожая.