Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что известно о новом Volvo EX60 на платформе SPA3
Перманентный макияж: что стоит знать, прежде чем решиться на процедуру
Эксперт рассказал, что чаще всего подделывают на рынке
Обнаружена связь между депрессивными эпизодами и изменениями в мозге
Маринованные помидоры: очень простой рецепт для любителей домашних заготовок
Простые советы для здоровой кожи зимой от эксперта
Экипировка для плавания: что точно понадобится
Как сделать красивый, но бюджетный ремонт
Центробанк продлевает лимиты на снятие наличной валюты

Главные сигналы для дачников: как понять, что пора собирать тыкву

Как определить, что тыква созрела? Главные подсказки для дачников
2:22
Садоводство » Овощи

Выращивание тыквы на дачном участке - довольно популярное занятие среди садоводов-любителей. Эта культура неприхотлива в уходе и может похвастаться широким кулинарным применением. Однако определить, когда именно пора собирать урожай тыквы, не всегда просто. Многие дачники сталкиваются с этой проблемой и упускают момент, когда плоды достигли оптимальной спелости. 

Как определить, что тыква созрела? Главные подсказки для дачников
Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, CC BY 2.0

Как же правильно определить, что тыква готова к сбору?

Существует несколько основных признаков, на которые следует обратить внимание.

Окрас тыквы

Одним из главных показателей зрелости тыквы является окрас ее кожуры. По мере созревания плода кожура меняет цвет - от зеленоватого или желтоватого до насыщенного оранжевого или коричневатого, в зависимости от сорта. Хорошо вызревшая тыква имеет глубокий, ровный цвет, без пятен и полос.

Звук при постукивании

Ещё один простой способ определить спелость тыквы - постукать по ней. Если плод изданет глухой, пустой звук, значит, он уже созрел. Если же звук будет более звонким и полным, то тыкву еще рано собирать.

Состояние плодоножки

Обратите внимание и на состояние плодоножки. Если она подсохла и легко отделяется от плода, то это верный признак готовности тыквы к сбору. Если же плодоножка еще зеленая и крепко держится, то тыква нуждается в дальнейшем дозревании на грядке.

Пробный укус

Ещё один действенный способ проверки спелости тыквы - попробовать небольшой кусочек плода. Если мякоть сладкая, хрустящая и легко разрезается, значит, тыква готова к употреблению. Если же мякоть жесткая, водянистая и не так сладка, то тыкву еще рано срезать.

Сроки созревания тыквы

Кроме того, важно учитывать, что сроки созревания тыквы могут варьироваться в зависимости от сорта и климатических условий региона. Ранние сорта, как правило, дозревают уже через 90-100 дней после появления всходов, а поздние - ближе к 120-140 дням. Поэтому, ориентируясь на эти сроки, можно примерно определить оптимальное время для сбора урожая.

Когда и как собирать урожай тыквы?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
ИСДМ "Земледелие" минимизирует риск и даёт высокую скорость развертывания минных полей Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Эксперт рассказал, что чаще всего подделывают на рынке
Обнаружена связь между депрессивными эпизодами и изменениями в мозге
Как определить, что тыква созрела? Главные подсказки для дачников
Маринованные помидоры: очень простой рецепт для любителей домашних заготовок
Простые советы для здоровой кожи зимой от эксперта
Экипировка для плавания: что точно понадобится
Как сделать красивый, но бюджетный ремонт
Центробанк продлевает лимиты на снятие наличной валюты
Россиянам придётся подавать онлайн-заявки перед поездкой в Таиланд
От Коко Шанель до Ольги Бузовой: кого челябинцы считают иконами стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.