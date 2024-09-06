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Как восстановить почву после томатов?

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
2:17
Садоводство » Советы

Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону. Ведь грамотное использование освободившихся грядок после сбора урожая поможет восстановить плодородие почвы и получить отличные результаты в следующий раз.

Возрождение томатной грядки: что сажать после сбора урожая для улучшения почвы
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Что посеять после томатов?

Одна из лучших культур для осенней посадки после сбора урожая томатов — сидераты. Это растения, которые не только восстанавливают плодородие, но и защищают грядку от вымывания и выдувания почвы в зимний период.

Отличным вариантом в качестве сидерата станет горчица. Ее можно высевать как до, так и после сбора основного урожая. Горчица быстро всходит и отлично заделывает пространство на грядке, насыщая почву питательными веществами.

Также хорошо себя показывает редька масличная. Ее мощная корневая система проникает глубоко в землю и рыхлит ее, а при разложении насыщает почву серой и фосфором.

Кроме того, отлично справляются в качестве сидератов озимая рожь и вика. Они растут на протяжении всей осени и зимы, препятствуя выветриванию почвы.

Как посеять сидераты?

Высевать сидераты после сбора урожая томатов лучше всего в конце сентября — начале октября, в зависимости от региона.

Подготовьте грядку, убрав все остатки томатной ботвы и плодов. Аккуратно перекопайте землю, стараясь сохранить структуру почвы.

Затем равномерно распределите семена сидератов по поверхности грядки, учитывая норму высева для каждой культуры. После этого неглубоко заделайте их в землю и полейте.

В течение осени сидераты будут активно расти, насыщая грунт питательными веществами. Перед посадкой следующего урожая их нужно будет просто заделать в почву, обогащая ее органикой.

Таким образом, своевременная посадка сидератов после уборки томатов позволит вам сохранить плодородие земли и получить отличные результаты в следующем сезоне. Ваши грядки будут как новенькие, готовые принимать новых обитателей!

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Сразу посейте это после томатов! Замена навоза и оздоровление почвы!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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