Этот простой способ заставит ваш чеснок расти крупнее и вкуснее

Какая простая хитрость повысит урожайность чеснока в полтора раза

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание крупного и сочного чеснока — задача, с которой не всегда справляются новички, но опытные садоводы знают секрет, который способен повысить урожайность этой культуры в полтора раза. Этот секрет — обычная зола, которую можно использовать как для озимого, так и для ярового чеснока. Хотя зола кажется простым средством, её правильное использование является ключевым моментом для достижения отличного результата.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993, CC BY-SA 4.0

Как с помощью золы повысить урожайность чеснока

Обогащение грядки

Золу лучше всего вносить под перекопку почвы, что помогает обогатить её перед посадкой чеснока. Важно правильно выбрать время для этой процедуры — за 14-20 дней до посадочных работ. На каждый квадратный метр земли вносится по половине стакана золы, после чего необходимо провести перекопку. Это позволит улучшить качество почвы и подготовить её для успешного роста чеснока.

После посадки

Если момент обогащения почвы до посадки был упущен, золу можно использовать и после посадки. В этом случае её нужно вносить в междурядья чеснока. Этот метод также окажет положительное влияние на урожайность, увеличивая размеры головок чеснока и улучшая их вкус.

Зола является естественным удобрением, содержащим калий, кальций и другие микроэлементы, которые способствуют развитию чеснока, делают его более устойчивым к болезням и увеличивают его срок хранения.