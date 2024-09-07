Этот простой способ заставит ваш чеснок расти крупнее и вкуснее

Выращивание крупного и сочного чеснока — задача, с которой не всегда справляются новички, но опытные садоводы знают секрет, который способен повысить урожайность этой культуры в полтора раза. Этот секрет — обычная зола, которую можно использовать как для озимого, так и для ярового чеснока. Хотя зола кажется простым средством, её правильное использование является ключевым моментом для достижения отличного результата.
Обогащение грядки
Золу лучше всего вносить под перекопку почвы, что помогает обогатить её перед посадкой чеснока. Важно правильно выбрать время для этой процедуры — за 14-20 дней до посадочных работ. На каждый квадратный метр земли вносится по половине стакана золы, после чего необходимо провести перекопку. Это позволит улучшить качество почвы и подготовить её для успешного роста чеснока.
После посадки
Если момент обогащения почвы до посадки был упущен, золу можно использовать и после посадки. В этом случае её нужно вносить в междурядья чеснока. Этот метод также окажет положительное влияние на урожайность, увеличивая размеры головок чеснока и улучшая их вкус.
Зола является естественным удобрением, содержащим калий, кальций и другие микроэлементы, которые способствуют развитию чеснока, делают его более устойчивым к болезням и увеличивают его срок хранения.
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