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Секрет суперподкормки для свёклы: получите невероятный урожай

Улучшение качества свёклы осенью: советы по применению гумата калия
1:32
Садоводство

Выращивание свёклы осенью, особенно позднеспелых сортов, требует особого внимания, поскольку эти корнеплоды продолжают созревать до конца сентября и начала октября. Пока свёкла ещё растёт, у садоводов есть возможность улучшить её качество и повысить полезность урожая. О

Улучшение качества свёклы осенью: советы по применению гумата калия
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

дним из эффективных методов является внесение специальной подкормки, которая сделает мякоть корнеплодов более сочной, яркой и богатой витаминами.

Для приготовления суперподкормки вам понадобится 100-литровая бочка, в которую добавляют пакетик гумата калия — универсального удобрения, которое содержит несколько важных микроэлементов для свёклы. В первую очередь гумат калия является источником калия, что особенно важно для улучшения вкуса и сочности корнеплодов.

Помимо калия, в состав удобрения входят кальций, железо, сера и другие полезные компоненты, которые способствуют общему укреплению растения. Очень полезно, если удобрение дополнительно обогащено йодом, что улучшает качество урожая.

После того как гумат калия растворится, нужно перелить раствор в лейку. Для усиления эффекта в лейку также добавляют кормовой мел — 0,5 литра на 10 литров раствора. Этот состав вносится в грунт на свекольной грядке, чтобы растения получили все необходимые питательные вещества и могли развиваться наилучшим образом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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