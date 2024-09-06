Как укрыть клубнику, чтобы она пережила даже самые холодные зимы

Чем укрыть клубнику на зиму

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укрытие клубники на зиму — это важная часть подготовки растения к холодам, чтобы в следующем сезоне оно могло радовать обильным урожаем ягод. Существует множество методов укрытия, но эффективность каждого из них может различаться. Чтобы защитить клубнику наиболее эффективно, нужно следовать проверенным шагам.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, CC BY 3.0

Первым делом стоит дождаться устойчивых заморозков, когда температура воздуха опустится ниже нуля, и только после этого начинать укрытие. Обязательно нужно провести прополку грядок и удалить сухие или повреждённые листья, которые могут стать источником болезней.

Затем на поверхность грядок следует уложить несколько сантиметров перепревшего перегноя или компоста. Этот органический слой помогает сохранить влагу и защищает корневую систему от резких температурных перепадов.

Для основного укрытия рекомендуется использовать агроволокно с плотностью около 40 г/кв. м. Этот материал отлично защищает растения от холода, сохраняя при этом доступ к воздуху. Опытные дачники советуют избегать использования пленки, так как она хуже справляется с задачей сохранения тепла и препятствует нормальному дыханию растений.

В завершение грядки можно прикрыть лапником — еловыми или сосновыми ветками. Такой дополнительный слой создаёт дополнительную защиту от снега и ветра. Благодаря этой методике клубника легко перенесёт зиму, даже при сильных морозах, и весной продолжит свой рост.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).

