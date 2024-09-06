Как укрыть клубнику, чтобы она пережила даже самые холодные зимы

Укрытие клубники на зиму — это важная часть подготовки растения к холодам, чтобы в следующем сезоне оно могло радовать обильным урожаем ягод. Существует множество методов укрытия, но эффективность каждого из них может различаться. Чтобы защитить клубнику наиболее эффективно, нужно следовать проверенным шагам.
Первым делом стоит дождаться устойчивых заморозков, когда температура воздуха опустится ниже нуля, и только после этого начинать укрытие. Обязательно нужно провести прополку грядок и удалить сухие или повреждённые листья, которые могут стать источником болезней.
Затем на поверхность грядок следует уложить несколько сантиметров перепревшего перегноя или компоста. Этот органический слой помогает сохранить влагу и защищает корневую систему от резких температурных перепадов.
Для основного укрытия рекомендуется использовать агроволокно с плотностью около 40 г/кв. м. Этот материал отлично защищает растения от холода, сохраняя при этом доступ к воздуху. Опытные дачники советуют избегать использования пленки, так как она хуже справляется с задачей сохранения тепла и препятствует нормальному дыханию растений.
В завершение грядки можно прикрыть лапником — еловыми или сосновыми ветками. Такой дополнительный слой создаёт дополнительную защиту от снега и ветра. Благодаря этой методике клубника легко перенесёт зиму, даже при сильных морозах, и весной продолжит свой рост.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria x ananassa).
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