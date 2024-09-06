Эти 3 процедуры не принесут пользы вашему саду осенью

Советы по подготовке сада к зиме: что не стоит делать осенью

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В сентябре садоводам и дачникам предстоит выполнить множество важных задач, и время нужно использовать эффективно. Важно избегать бесполезных действий, которые не принесут ожидаемого результата и лишь потратят силы.

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Какие действия можно считать пустой тратой времени?

Дрожжевые подкормки

В некоторых рекомендациях можно встретить советы о применении дрожжевых подкормок в сентябре. Однако на этом этапе развития растений дрожжи уже не принесут никакой пользы. Растения в этот период готовятся к зимовке, а использование дрожжей на них не окажет существенного эффекта.

Опрыскивание помидоров йодом

Это средство иногда используют для профилактики фитофторы, но к сентябрю его эффективность снижается. В сочетании с другими методами йод может сработать на ранних этапах, но на данном этапе концентрация, безопасная для ботвы, будет абсолютно бесполезна в борьбе с фитофторой.

Использование суперфосфата

Суперфосфат — полезное удобрение, но его стоит применять только для тех культур, которые уже завершили плодоношение. Если урожай еще не собран, суперфосфат не принесет заметного эффекта, и его использование становится нецелесообразным.

Таким образом, чтобы не тратить драгоценное время на эти бесполезные действия, лучше сосредоточиться на других важных задачах, связанных с подготовкой растений и участка к зимнему периоду.