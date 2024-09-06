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Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее

Как профессиональные цветоводы пересаживают гортензию
1:38
Садоводство

Пересадка гортензии — важный этап ухода за растением, который можно проводить не только в начале дачного сезона, но и в его конце. Для регионов средней полосы, как утверждает эксперт сетевого издания «БелНовости», ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пересадка возможна с конца августа до середины сентября. В более южных регионах процедуру можно проводить до октября.

Как профессиональные цветоводы пересаживают гортензию
Фото: commons.wikimedia.org by Luizabella, CC BY-SA 4.0

Чтобы пересадить гортензию правильно, необходимо заранее подготовить посадочную яму, размеры которой должны превышать объём корневой системы растения как минимум в три раза. Внутрь ямы следует поместить смесь из верхового торфа и садовой земли, а также добавить 60 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. После этого нужно вылить 10 литров воды в яму и дождаться, пока она впитается.

Куст гортензии необходимо разместить так, чтобы его корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью клумбы. Если потребуется, можно добавить или убрать немного почвы на дне ямы.

Когда куст будет размещён в яме, необходимо заполнить пустоты вокруг корней той же смесью из торфа и садовой земли. После завершения посадки важно полить гортензию под корень, используя около 8-10 литров воды. Завершающим этапом является мульчирование растения слоем мульчи толщиной 6-8 см — для этого подойдут хвоя, сосновая кора или сухой верховой торф.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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