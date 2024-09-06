Как правильно подготовить смородину к зиме и получить обильный урожай

Как увеличить урожайность смородины

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка многолетних плодовых культур и ягодных кустарников, таких как смородина, к зимнему периоду напрямую влияет на будущий урожай. Правильная подкормка и своевременные агротехнические мероприятия могут увеличить урожайность растений в следующем сезоне в несколько раз.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Важное условие — успеть провести подкормку до конца сентября, чтобы добавки успели усвоиться растениями.

Для смородины и других плодовых культур важно обеспечить растения фосфором и калием. Среди минеральных удобрений, которые подходят для этой цели, можно использовать суперфосфат (30-35 г на 1 кв. м), двойной суперфосфат (15-20 г), фосфорную муку (40-45 г). Калийные удобрения также играют ключевую роль: калий хлористый (25-30 г), калийная соль (30-35 г), сернокислый калий (15-20 г), калимагнезия (20-25 г).

Для удобства можно внести монофосфат калия (50-55 г) или фосфорно-калийную смесь (45-50 г), которые содержат сразу два необходимых элемента для зимовки растений.

Для любителей натуральных удобрений можно использовать органику: куриный помет, навоз, компост или древесную золу. Эти добавки обеспечивают растения всеми необходимыми веществами и способствуют их здоровью и продуктивности в следующем сезоне.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).

