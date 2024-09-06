Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти кошки покорили мир: три самые популярные породы
Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
Джефф Монсон стал тренером хоккеистов в Чехове
Как профессиональные цветоводы пересаживают гортензию
NASA показала первое фото солнечного паруса в космосе
Россия выжигает ВСУ: Соратник Кадырова рассказал о продвижении в Курской области
Простые методы для чистого воздуха в салоне машины
Турист потерял греческую визу после замены отеля на апартаменты
Bloomberg: Египет объявил тендер на закупку 20 грузов СПГ

Как правильно подготовить смородину к зиме и получить обильный урожай

Как увеличить урожайность смородины
1:39
Садоводство

Подготовка многолетних плодовых культур и ягодных кустарников, таких как смородина, к зимнему периоду напрямую влияет на будущий урожай. Правильная подкормка и своевременные агротехнические мероприятия могут увеличить урожайность растений в следующем сезоне в несколько раз.

Как увеличить урожайность смородины
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Важное условие — успеть провести подкормку до конца сентября, чтобы добавки успели усвоиться растениями.

Для смородины и других плодовых культур важно обеспечить растения фосфором и калием. Среди минеральных удобрений, которые подходят для этой цели, можно использовать суперфосфат (30-35 г на 1 кв. м), двойной суперфосфат (15-20 г), фосфорную муку (40-45 г). Калийные удобрения также играют ключевую роль: калий хлористый (25-30 г), калийная соль (30-35 г), сернокислый калий (15-20 г), калимагнезия (20-25 г).

Для удобства можно внести монофосфат калия (50-55 г) или фосфорно-калийную смесь (45-50 г), которые содержат сразу два необходимых элемента для зимовки растений.

Для любителей натуральных удобрений можно использовать органику: куриный помет, навоз, компост или древесную золу. Эти добавки обеспечивают растения всеми необходимыми веществами и способствуют их здоровью и продуктивности в следующем сезоне.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В специализированной ботанической литературе род также встречается как Крыжовник, хотя в настоящее время это название используется обычно лишь в отношении нескольких видов, например, Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
Джефф Монсон стал тренером хоккеистов в Чехове
Как профессиональные цветоводы пересаживают гортензию
NASA показала первое фото солнечного паруса в космосе
Россия выжигает ВСУ: Соратник Кадырова рассказал о продвижении в Курской области
Простые методы для чистого воздуха в салоне машины
Турист потерял греческую визу после замены отеля на апартаменты
Как увеличить урожайность смородины
Bloomberg: Египет объявил тендер на закупку 20 грузов СПГ
Как приготовить дома тирамису
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.